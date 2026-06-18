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    Polaris Renewable Energy gibt Verschiebung der Jahreshauptversammlung bekannt

    Polaris Renewable Energy gibt Verschiebung der Jahreshauptversammlung bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (das „Unternehmen“ oder „Polaris“) gab heute bekannt, dass seine Jahreshauptversammlung (die „Versammlung“), die ursprünglich für den 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto) angesetzt war, verschoben wurde.

     

    Die Versammlung findet nun wie folgt statt:

     

    Datum: 26. Juni 2026

    Uhrzeit: 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto)

    Format: Ausschließlich virtuelle Versammlung

    Webcast: https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1923

    Passwort: „polaris2026“

     

    Die Versammlung wird wie zuvor angekündigt im virtuellen Format stattfinden, und die Aktionäre können weiterhin über die virtuelle Versammlungsplattform von TSX Trust online teilnehmen und abstimmen.

     

    Grund für die Verschiebung

     

    Die Verschiebung erfolgt, da das erforderliche Quorum von 50,1 % der abstimmenden Aktionäre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde. Wir bitten Aktionäre, die ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben, dies bis zum 25. Juni um 9 Uhr zu tun.

     

    Unterlagen zur Versammlung und Tagesordnung

     

    Die Tagesordnung der Versammlung bleibt unverändert. Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, den Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den dazugehörigen Bericht der Wirtschaftsprüfer entgegenzunehmen.

     

    Die Aktionäre werden außerdem ersucht, über folgende Angelegenheiten abzustimmen:

     

    1. Wahl der Direktoren des Unternehmens; und
    2. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und Ermächtigung der Direktoren des Unternehmens zur Festsetzung von dessen Vergütung.

     

    Das den Aktionären zuvor zugestellte Informationsschreiben des Unternehmens vom 15. Mai 2026 (das „Rundschreiben“) enthält detaillierte Informationen zur Versammlung und zu den dort zu behandelnden Angelegenheiten.

     

    Abstimmung und Stimmrechtsvertretung

     

    Aktionäre, die am 29. April 2026 im Aktienregister eingetragen sind, behalten ihr Recht, auf der Versammlung und einer etwaigen Vertagung abzustimmen.

     

    Zuvor ordnungsgemäß eingereichte Vollmachten behalten ihre Gültigkeit für die vertagte Versammlung, sofern sie nicht ordnungsgemäß widerrufen werden.

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