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    Die US-Luftwaffe vergibt Fertigungsauftrag für das CCA vom Typ FQ-42A an GA-ASI

    Das Unternehmen wird die neuen unbemannten Kampfflugzeuge der Luftwaffe produzieren

     

    SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat von der US-Luftwaffe (USAF) einen Produktionsauftrag für das kollaborative Kampfflugzeug (CCA) vom Typ FQ-42A (CCA) erhalten. Der Erstauftrag ist ein bedeutender Meilenstein, der den Beginn der Auslieferung von Serienflugzeugen an die Streitkräfte markiert. GA-ASI hat das FQ-42A in einem beschleunigten Zeitplan entworfen, entwickelt und im Flug getestet – wie kein anderer Kampfflugzeugtyp in der jüngeren Geschichte.

     

     

    „Dies ist ein aufregender Tag für unser Unternehmen und für unser Land“, sagte David R. Alexander, President des Unternehmens. „Der Übergang zur Serienfertigung des FQ-42A ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Partnerschaft und langjähriger Investitionen zwischen General Atomics und der US-Luftwaffe. Wir haben uns auf diesen Auftrag vorbereitet, und die Fertigung ist bereits in vollem Gange.“

     

    Das FQ-42A ist ein speziell entwickeltes, unbemanntes Kampfflugzeug, das im Rahmen der laufenden Investitionen in halbautonome Kampfflugzeuge der nächsten Generation entwickelt wurde. Der modulare Aufbau des Flugzeugs ermöglicht die schnelle Integration von Missionssystemen und Software für die Missionsautonomie. Die Softwarearchitektur von GA-ASI, die durch Live-Flugtests an mehreren Flugzeugen demonstriert wurde, bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in komplexen Kampfszenarien.

     

    Die Entwicklungsarbeiten von GA-ASI verliefen zügig: Von der Auftragsvergabe bis zum Erstflug vergingen nur 15 Monate – eine der schnellsten Einführungen eines neuen Kampfflugzeugs in der Geschichte.

     

    GA-ASI wurde 2024 von der US-Luftwaffe ausgewählt, seriennahe Flugtestmodelle für das CCA-Programm zu bauen. Das YFQ-42A absolvierte im August 2025 erfolgreich seinen Erstflug und bestätigte damit ein „Gattung/Art“-Konzept für die schnelle, modulare und kostengünstige Entwicklung unbemannter Kampfflugzeuge, das zuvor in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor der US-Luftwaffe (AFRL) demonstriert worden war.

     

    Der Ansatz von GA-ASI ermöglicht ein gemeinsames Kernflugzeugdesign, das schnell an unterschiedliche Missionsprofile und Einsatzanforderungen angepasst werden kann. Das „Gambit Series“-Konzept von GA-ASI für CCA sieht mehrere Varianten vor, die spezifische Anforderungen erfüllen, darunter Langzeitüberwachung, Luftüberlegenheit, Luft-Boden-Angriffe und mehr.

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