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    Über 1.000 % mit Bloom Energy nicht genug? SFC Energy mit Rüstungsfantasie! RE Royalties Aktie vor Neubewertung?

    Zieht die 1.000 %-Aktie Bloom Energy wieder an? Es hat etwas gedauert, bis die Quartalszahlen verdaut wurden. Doch jetzt scheint der Energie-Highflyer aus dem Seitwärtstrend ausbrechen zu wollen. Bei RE Royalties ist eine Aufwärtsbewegung eigentlich …

    Über 1.000 % mit Bloom Energy nicht genug? SFC Energy mit Rüstungsfantasie! RE Royalties Aktie vor Neubewertung?
    Foto: esg-aktien.de
    Zieht die 1.000 %-Aktie Bloom Energy wieder an? Es hat etwas gedauert, bis die Quartalszahlen verdaut wurden. Doch jetzt scheint der Energie-Highflyer aus dem Seitwärtstrend ausbrechen zu wollen. Bei RE Royalties ist eine Aufwärtsbewegung eigentlich überfällig. Seit Februar läuft das Wertpapier seitwärts. Dabei profitiert das Royalty-Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien vom Energieboom in den USA. Und zusätzlich gibt es eine Dividendenrendite von rund 10 %. Kommt die Neubewertung in den kommenden Monaten? Bei SFC Energy läuft die Neubewertung bereits auf Hochtouren. In dieser Woche hat die Aktie bereits 10 % zulegen können. Ein Meldungsfeuerwerk zur Rüstungsmesse in Paris sorgt für Kauflaune.

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