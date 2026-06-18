Über 1.000 % mit Bloom Energy nicht genug? SFC Energy mit Rüstungsfantasie! RE Royalties Aktie vor Neubewertung?

Zieht die 1.000 %-Aktie Bloom Energy wieder an? Es hat etwas gedauert, bis die Quartalszahlen verdaut wurden. Doch jetzt scheint der Energie-Highflyer aus dem Seitwärtstrend ausbrechen zu wollen. Bei RE Royalties ist eine Aufwärtsbewegung eigentlich …



