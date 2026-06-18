LiberNovo kündigt vorzeitigen Start des Prime Sale an – ab heute mit limitierten Omni-Bundle-Blitzangeboten

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / LiberNovo hat heute den vorzeitigen Zugang zu seinem Prime Sale 2026 eröffnet, mit bis zu 49 % Rabatt und einer limitierten Auflage von Flash-Deal-Bundles rund um den originalen LiberNovo Omni. Der vorzeitige Zugang ist ab sofort verfügbar, die vollständige Aktion läuft vom 23. Juni bis zum 11. Juli.

LiberNovo stellt dynamische ergonomische Stühle her – die ersten, die so konzipiert sind, dass sie auf die Bewegungen Ihres Körpers reagieren. Anstatt Sie in einer festen Haltung zu fixieren, sorgt das dynamische Stützsystem dafür, dass Nackenstütze, Rückenlehne, Armlehnen und Sitzfläche sich gemeinsam bewegen, während Sie sich bewegen, neigen und zurücklehnen.

Prime-Sale – Ausverkaufsangebote der Omni-Serie

Der originale LiberNovo Omni ist im Rahmen des Prime Sale zum Ausverkaufspreis erhältlich, solange der Vorrat reicht, mit Preisen ab nur 939 € (49 % Rabatt in der EU) und 869 £ (46 % Rabatt in UK), was für Verbraucher erhebliche Einsparungen bedeutet.

Der originale LiberNovo Omni – der erste dynamische ergonomische Stuhl – verfügt über eine achtteilige Bionic FlexFit-Rückenlehne und automatische Armlehnen, die sich bei jeder Bewegung und jeder Neigung mit Ihnen mitbewegen, sowie über OmniStretch-Wirbelsäulendekompression zur Entlastung der Wirbelsäule.

Highlights des Angebots:

Bis zu 49 % Rabatt auf den Original-Omni, mit begrenzten Blitzangeboten im Rahmen des Early-Access-Zugangs

Geschenk beim Kauf: Beim Kauf eines Omni im Wert von mindestens 1.000 € (EU) bzw. 900 £ (UK) erhalten Sie einen Ersatzakku und ein Fußstützenkissen gratis dazu

Gewinnrad: Bei Bestellungen ab 900 €+ (EU) oder 800 £+ (UK) können Sie am Gewinnrad drehen und Preise wie Geschenksets, einen kostenlosen Stuhl, eine kostenlose Fußstütze, einen Ersatzakku, ein Kühlkissen und Rabattgutscheine gewinnen

Dreifache Punkte für LiberNovo-Treuekunden bei jeder Bestellung während des Verkaufs