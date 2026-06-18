🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    LiberNovo kündigt vorzeitigen Start des Prime Sale an – ab heute mit limitierten Omni-Bundle-Blitzangeboten

     

     

    HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / LiberNovo hat heute den vorzeitigen Zugang zu seinem Prime Sale 2026 eröffnet, mit bis zu 49 % Rabatt und einer limitierten Auflage von Flash-Deal-Bundles rund um den originalen LiberNovo Omni. Der vorzeitige Zugang ist ab sofort verfügbar, die vollständige Aktion läuft vom 23. Juni bis zum 11. Juli.

     

    LiberNovo stellt dynamische ergonomische Stühle her – die ersten, die so konzipiert sind, dass sie auf die Bewegungen Ihres Körpers reagieren. Anstatt Sie in einer festen Haltung zu fixieren, sorgt das dynamische Stützsystem dafür, dass Nackenstütze, Rückenlehne, Armlehnen und Sitzfläche sich gemeinsam bewegen, während Sie sich bewegen, neigen und zurücklehnen.

     

    Prime-Sale – Ausverkaufsangebote der Omni-Serie

     

    Der originale LiberNovo Omni ist im Rahmen des Prime Sale zum Ausverkaufspreis erhältlich, solange der Vorrat reicht, mit Preisen ab nur 939 € (49 % Rabatt in der EU) und 869 £ (46 % Rabatt in UK), was für Verbraucher erhebliche Einsparungen bedeutet.

     

    Der originale LiberNovo Omni – der erste dynamische ergonomische Stuhl – verfügt über eine achtteilige Bionic FlexFit-Rückenlehne und automatische Armlehnen, die sich bei jeder Bewegung und jeder Neigung mit Ihnen mitbewegen, sowie über OmniStretch-Wirbelsäulendekompression zur Entlastung der Wirbelsäule.

     

    Highlights des Angebots:

     

    • Bis zu 49 % Rabatt auf den Original-Omni, mit begrenzten Blitzangeboten im Rahmen des Early-Access-Zugangs
    • Geschenk beim Kauf: Beim Kauf eines Omni im Wert von mindestens 1.000 € (EU) bzw. 900 £ (UK) erhalten Sie einen Ersatzakku und ein Fußstützenkissen gratis dazu
    • Gewinnrad: Bei Bestellungen ab 900 €+ (EU) oder 800 £+ (UK) können Sie am Gewinnrad drehen und Preise wie Geschenksets, einen kostenlosen Stuhl, eine kostenlose Fußstütze, einen Ersatzakku, ein Kühlkissen und Rabattgutscheine gewinnen
    • Dreifache Punkte für LiberNovo-Treuekunden bei jeder Bestellung während des Verkaufs

     

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    LiberNovo kündigt vorzeitigen Start des Prime Sale an – ab heute mit limitierten Omni-Bundle-Blitzangeboten   HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / LiberNovo hat heute den vorzeitigen Zugang zu seinem Prime Sale 2026 eröffnet, mit bis zu 49 % Rabatt und einer limitierten Auflage von Flash-Deal-Bundles rund um den originalen LiberNovo Omni. Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     