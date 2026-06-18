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    Gewinnschock bei BMW, Zinsangst bei Vonovia und Zefiro Methane vor dem großen Ausbruch?

    An den Finanzmärkten weht aktuell ein rauer Wind, der sogar alteingesessene und große DAX-Konzerne ins Wanken bringt. Die Zeiten der scheinbar verlässlichen Rekordgewinne scheinen in München vorerst vorbei zu sein. Während der Autobauer BMW mit …

    Gewinnschock bei BMW, Zinsangst bei Vonovia und Zefiro Methane vor dem großen Ausbruch?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    An den Finanzmärkten weht aktuell ein rauer Wind, der sogar alteingesessene und große DAX-Konzerne ins Wanken bringt. Die Zeiten der scheinbar verlässlichen Rekordgewinne scheinen in München vorerst vorbei zu sein. Während der Autobauer BMW mit einer drastischen Gewinnwarnung die Anleger schockiert und der neue Chef gleich im Krisenmodus startet, kämpft der Immobilienriese Vonovia mit den schwierigen Folgen der Zinswende und sucht nach neuen Wegen in der Mietpreispolitik. Doch wo Schatten ist, da ist bekanntlich auch Licht. Z. B gibt es in Nordamerika ein mit Zefiro Methane ein hochspannendes Umwelt-Unternehmen, das sich derzeit lukrative Staatsaufträge an Land zieht und sein operatives Geschäft massiv ausbaut. Wir beleuchten, warum die beiden deutschen Schwergewichte es momentan schwer haben und weshalb eine noch weitestgehend unentdeckte Aktie aus dem Umweltsektor gerade jetzt vor einem charttechnischen Befreiungsschlag stehen könnte.

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