Gewinnschock bei BMW, Zinsangst bei Vonovia und Zefiro Methane vor dem großen Ausbruch?

An den Finanzmärkten weht aktuell ein rauer Wind, der sogar alteingesessene und große DAX-Konzerne ins Wanken bringt. Die Zeiten der scheinbar verlässlichen Rekordgewinne scheinen in München vorerst vorbei zu sein. Während der Autobauer BMW mit …



