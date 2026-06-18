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    Rüstungsfantasie und Vervielfachungspotenzial! TKMS, Heidelberger Druckmaschinen und Antimony Resources Aktie!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Analysten von mwb research sehen TKMS als unterschätzte Rüstungsaktie. So stehen die Chancen auf einen Milliardenauftrag gut. Anfang Juli sollte es Gewissheit geben, ob der …

    Rüstungsfantasie und Vervielfachungspotenzial! TKMS, Heidelberger Druckmaschinen und Antimony Resources Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Analysten von mwb research sehen TKMS als unterschätzte Rüstungsaktie. So stehen die Chancen auf einen Milliardenauftrag gut. Anfang Juli sollte es Gewissheit geben, ob der deutsche Rüstungskonzern den Zuschlag erhält. Selbst wenn nicht, sei die Aktie ein Kauf. Vervielfachungspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Antimony Resources. Und die jüngsten Bohrergebnisse des Unternehmens unterstreichen dies. Das Projekt in Kanada scheint ein Volltreffer zu sein. Heidelberger Druckmaschinen hat sich zuletzt zum Rohrkrepierer entwickelt. Die Aktie hat im laufenden Jahr rund 25 % an Wert verloren. Die jüngste Gewinnwarnung war alles andere als ein Signal für eine Trendumkehr. Dennoch empfehlen Analysten die Aktie zum Kauf. Die Rüstungsfantasie sei noch nicht eingepreist.

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