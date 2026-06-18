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    Die Akte Lahontan Gold: Wie ein geologisches Detektiv-Team Nevadas schlafenden Riesen weckt

    Es gibt historische Kriminalfälle, die nie wirklich gelöst wurden. Ein solcher „Cold Case“ ist die Santa-Fe-Goldmine in Nevada. Drei Jahrzehnte lang lag die Akte unbeachtet in der Ablage: zu alt, zu klein, zu uninteressant – bis das geologische …

    Die Akte Lahontan Gold: Wie ein geologisches Detektiv-Team Nevadas schlafenden Riesen weckt
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Es gibt historische Kriminalfälle, die nie wirklich gelöst wurden. Ein solcher „Cold Case“ ist die Santa-Fe-Goldmine in Nevada. Drei Jahrzehnte lang lag die Akte unbeachtet in der Ablage: zu alt, zu klein, zu uninteressant – bis das geologische Detektiv-Duo Kimberly Ann und Brian Maher von Lahontan Gold die verstaubten Bohrkerne aus der Asservatenkammer holte, um die Beweise neu zu ordnen. Das Ergebnis ihrer Ermittlungen: Millionen von Unzen Goldäquivalent warten auf ihre Entdecker. Die Akte Santa Fe wird gerade neu geschrieben – und wer früh genug hineinliest, könnte zu den Gewinnern gehören.

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    Die Akte Lahontan Gold: Wie ein geologisches Detektiv-Team Nevadas schlafenden Riesen weckt Es gibt historische Kriminalfälle, die nie wirklich gelöst wurden. Ein solcher „Cold Case“ ist die Santa-Fe-Goldmine in Nevada. Drei Jahrzehnte lang lag die Akte unbeachtet in der Ablage: zu alt, zu klein, zu uninteressant – bis das geologische …
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