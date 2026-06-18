Die Akte Lahontan Gold: Wie ein geologisches Detektiv-Team Nevadas schlafenden Riesen weckt Es gibt historische Kriminalfälle, die nie wirklich gelöst wurden. Ein solcher „Cold Case“ ist die Santa-Fe-Goldmine in Nevada. Drei Jahrzehnte lang lag die Akte unbeachtet in der Ablage: zu alt, zu klein, zu uninteressant – bis das geologische …



