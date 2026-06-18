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    UN-Klimakonferenz in Bonn geht zu Ende

    Für Sie zusammengefasst
    • UN-Klimakonferenz in Bonn mit rund 6500 Delegierten
    • Türkei fordert Stromanteil bis 2035 auf 35 Prozent
    • Elektrifizierung von Verkehr und Industrie als Ziel
    UN-Klimakonferenz in Bonn geht zu Ende
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BONN (dpa-AFX) - In Bonn geht am Donnerstag eine zehntägige UN-Klimakonferenz zu Ende. Daran haben etwa 6.500 Delegierte aus Regierungen, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fast aller UN-Mitgliedstaaten teilgenommen. Hauptaufgabe war die Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz.

    Eine der auffälligsten Initiativen während der Konferenz kam von der türkischen Regierung, die die nächste Weltklimakonferenz im November in Antalya ausrichtet. Der türkische Umweltminister Murat Kurum schlug in Bonn vor, den globalen Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2035 von derzeit 20 auf 35 Prozent zu steigern. Bis zur Weltklimakonferenz im November soll nun eine Koalition aus Staaten, Unternehmen und weiteren Akteuren gebildet werden, um die Umsetzung dieses Elektrifizierungsziels voranzutreiben. Der Betrieb von Autos, Fabriken und anderen Sektoren mit Strom gilt als Voraussetzung für eine Abkehr von den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas./cd/DP/stk






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