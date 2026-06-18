EU-Gipfel ringt um Kurs zu China

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Einen Tag nach dem G7-Gipfel kommt Bundeskanzler Friedrich Merz an diesem Donnerstagabend (18.00 Uhr) mit Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten zusammen. Bei dem Gipfeltreffen in Brüssel wollen die Spitzenpolitiker unter anderem über globale wirtschaftliche Herausforderungen beraten - insbesondere darüber, wie man China begegnet.

Mit staatlicher Förderung exportiert das Land viel, kauft wenig ein und erzielt Rekordüberschüsse. Die so oftmals billigere chinesische Konkurrenz setzt Europas Industrie zu. Unter den EU-Staaten besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass diese aktuelle wirtschaftliche Schieflage gegenüber China langfristig problematisch ist.