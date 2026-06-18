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    Almonty, Renk und SGL Carbon: Drei aussichtsreiche Aktien für die neue Rohstoff- und Rüstungsordnung

    Die neue Weltordnung und geopolitische Unsicherheit bringen an der Börse auch unscheinbare Rohstoffe wie Wolfram, Graphit, Spezialstähle und Hochleistungswerkstoffe ins Rampenlicht. Steigende Verteidigungsausgaben, Künstliche Intelligenz und der …

    Almonty, Renk und SGL Carbon: Drei aussichtsreiche Aktien für die neue Rohstoff- und Rüstungsordnung
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die neue Weltordnung und geopolitische Unsicherheit bringen an der Börse auch unscheinbare Rohstoffe wie Wolfram, Graphit, Spezialstähle und Hochleistungswerkstoffe ins Rampenlicht. Steigende Verteidigungsausgaben, Künstliche Intelligenz und der Wunsch nach unabhängigen Lieferketten machen aus Nischenthemen plötzlich Investmentstorys. Drei spannende Aktien aus diesem Umfeld sind Almonty Industries, Renk und SGL Carbon.

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