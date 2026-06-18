Almonty, Renk und SGL Carbon: Drei aussichtsreiche Aktien für die neue Rohstoff- und Rüstungsordnung

Die neue Weltordnung und geopolitische Unsicherheit bringen an der Börse auch unscheinbare Rohstoffe wie Wolfram, Graphit, Spezialstähle und Hochleistungswerkstoffe ins Rampenlicht. Steigende Verteidigungsausgaben, Künstliche Intelligenz und der …



