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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 18. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauptversammlungen: Volkswagen, Totalenergies, Tesco
    • Konjunktur: EZB, BoE, Norwegen, Schweiz Zinsentscheide
    • Weitere Termine: Arbeitslosenzahlen, Ifo, Bauproduktion
    TAGESVORSCHAU - Termine am 18. Juni 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
    10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
    10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
    13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
    NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26 08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
    09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
    11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

    09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

    13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel
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