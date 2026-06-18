🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    KI-Machtkampf

    1045 Aufrufe 1045 0 Kommentare 0 Kommentare

    Google verliert Gemini-Kopf an OpenAI: Ist das der neue KI-Schock?

    Ein Topmanager hinter Googles Gemini-Modellen wechselt ausgerechnet zu OpenAI. Für Google kommt der Abgang zu einem heiklen Zeitpunkt – und zeigt, worum der härteste Kampf der Tech-Welt längst kreist.

    KI-Machtkampf - Google verliert Gemini-Kopf an OpenAI: Ist das der neue KI-Schock?
    Foto: Dominika Zarzycka - NurPhoto

    Der nächste Schlag im KI-Wettrüsten trifft Google an empfindlicher Stelle: Noam Shazeer, Vice President of Engineering und Co-Leiter der Gemini-KI-Modelle, verlässt den Konzern und wechselt zu OpenAI. Das teilte Shazeer am Mittwoch in einem Beitrag auf X mit.

    Brisant ist nicht nur der Name, sondern das Timing. Erst im August 2024 hatte Google den KI-Forscher zusammen mit Daniel De Freitas zu DeepMind zurückgeholt. Beide hatten Google 2021 verlassen und anschließend Character.AI gegründet – ein Start-up, das im Chatbot-Markt schnell zu den auffälligen Namen zählte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Exxon Mobil!
    Long
    125,15€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 8,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    155,96€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 8,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nun geht Shazeer ausgerechnet zu dem Unternehmen, das mit ChatGPT den globalen KI-Hype ausgelöst hat. Laut CNBC sagte er auf X, er freue sich auf OpenAI und das außergewöhnliche Team dort. Der Abschied sei ihm schwergefallen; zugleich würdigte er das Team bei Google und die gemeinsame Arbeit.

    Für Google kommt der Personalwechsel in einer Phase, in der jeder Vorsprung bei Modellen, Talenten und Produkten zählt. Der Konzern hatte erst vor wenigen Wochen auf der Entwicklerkonferenz I/O neue KI-Produkte vorgestellt, darunter Gemini 3.5, Flash und den KI-Agenten Gemini Spark. Der Abgang eines Gemini-Mitverantwortlichen dürfte deshalb die Frage verschärfen, ob OpenAI im Rennen um die besten Köpfe erneut die Nase vorn hat.

    Auch für OpenAI hat der Wechsel Signalwirkung. Das Unternehmen hat Anfang des Monats vertraulich einen Börsengang beantragt. Ein prominenter Zugang aus Googles KI-Maschinenraum könnte diese Story für Investoren weiter aufladen.

    Der Wechsel des Google-Gemini-Vizechefs zur Konkurrenz hat sich bislang nicht auf den Aktienkurs von Alphabet ausgewirkt. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq steht die Alphabet-Aktie leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 363,90 US-Dollar (Stand: 06:51 Uhr MESZ). 

    SpaceX hebt ab – Ihr Depot auch?Sichern Sie sich jetzt ein Smartbroker+-Depot und erhalten Sie zum Start einen Anteil der SpaceX-Aktie im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Machtkampf Google verliert Gemini-Kopf an OpenAI: Ist das der neue KI-Schock? Ein Topmanager hinter Googles Gemini-Modellen wechselt ausgerechnet zu OpenAI. Für Google kommt der Abgang zu einem heiklen Zeitpunkt – und zeigt, worum der härteste Kampf der Tech-Welt längst kreist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     