Google verliert Gemini-Kopf an OpenAI: Ist das der neue KI-Schock?

Brisant ist nicht nur der Name, sondern das Timing. Erst im August 2024 hatte Google den KI-Forscher zusammen mit Daniel De Freitas zu DeepMind zurückgeholt. Beide hatten Google 2021 verlassen und anschließend Character.AI gegründet – ein Start-up, das im Chatbot-Markt schnell zu den auffälligen Namen zählte.

Der nächste Schlag im KI-Wettrüsten trifft Google an empfindlicher Stelle: Noam Shazeer, Vice President of Engineering und Co-Leiter der Gemini-KI-Modelle, verlässt den Konzern und wechselt zu OpenAI. Das teilte Shazeer am Mittwoch in einem Beitrag auf X mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nun geht Shazeer ausgerechnet zu dem Unternehmen, das mit ChatGPT den globalen KI-Hype ausgelöst hat. Laut CNBC sagte er auf X, er freue sich auf OpenAI und das außergewöhnliche Team dort. Der Abschied sei ihm schwergefallen; zugleich würdigte er das Team bei Google und die gemeinsame Arbeit.

Für Google kommt der Personalwechsel in einer Phase, in der jeder Vorsprung bei Modellen, Talenten und Produkten zählt. Der Konzern hatte erst vor wenigen Wochen auf der Entwicklerkonferenz I/O neue KI-Produkte vorgestellt, darunter Gemini 3.5, Flash und den KI-Agenten Gemini Spark. Der Abgang eines Gemini-Mitverantwortlichen dürfte deshalb die Frage verschärfen, ob OpenAI im Rennen um die besten Köpfe erneut die Nase vorn hat.

Auch für OpenAI hat der Wechsel Signalwirkung. Das Unternehmen hat Anfang des Monats vertraulich einen Börsengang beantragt. Ein prominenter Zugang aus Googles KI-Maschinenraum könnte diese Story für Investoren weiter aufladen.

Der Wechsel des Google-Gemini-Vizechefs zur Konkurrenz hat sich bislang nicht auf den Aktienkurs von Alphabet ausgewirkt. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq steht die Alphabet-Aktie leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 363,90 US-Dollar (Stand: 06:51 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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