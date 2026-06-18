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    Schindler erhöht Aktienrückkauf auf CHF 700 Mio – Mehr Investitionen!

    Schindler stärkt seine Kapitalstrategie: Der Verwaltungsrat weitet das laufende Aktienrückkaufprogramm deutlich aus und unterstreicht zugleich langfristige Nachhaltigkeitsziele.

    Schindler erhöht Aktienrückkauf auf CHF 700 Mio – Mehr Investitionen!
    • Der Verwaltungsrat erhöht das laufende Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung um CHF 200 Mio. auf neu bis zu CHF 700 Mio.
    • Das Programm war am 17.10.2024 angekündigt (ursprünglich bis zu CHF 500 Mio.), im November 2024 gestartet und soll spätestens im November 2026 abgeschlossen sein; Rückkäufe erfolgen über zweite Handelslinien an der SIX Swiss Exchange.
    • Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine durch eine von der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu beschliessende Kapitalherabsetzung vernichten zu lassen.
    • Alle übrigen Angaben im Rückkaufinserat vom 5. November 2024 bleiben weiterhin gültig.
    • Schindler (gegründet 1874) ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen mit über 67'000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern und bewegt laut Mitteilung täglich über 2 Milliarden Menschen.
    • Nachhaltigkeitsziel: Schindler strebt Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 an, mit einer 90%igen absoluten Reduktion der Treibhausgasemissionen in Scopes 1–3 (Basisjahr 2020).


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    ISIN:CH0024638196WKN:A0JEHV
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