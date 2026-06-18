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    DAX-FLASH

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    Leichte Verluste - US-Notenbank stellt auf höhere Zinsen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax mit leichten Verlusten vor Xetra-Start
    • Fed hält Zinsen stabil trotz neuer Signale
    • Asien robuste Märkte, Ölpreise deutlich gefallen
    DAX-FLASH - Leichte Verluste - US-Notenbank stellt auf höhere Zinsen ein
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei durchwachsenen Vorgaben aus Übersee zeichnen sich im Dax am Donnerstag zunächst kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.886 Punkte. Damit zeichnet sich ein erneuter Test der 21-Tage-Linie bei derzeit 24.839 Punkten ab.

    In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Mittwoch im frühen Handel zunächst einen weiteren Rekord erreicht, letztlich aber klar ins Minus gedreht. Der Nasdaq 100 korrigierte derweil weiter - und erstmals nach dem spektakulären Börsengang Ende der vergangenen Woche auch die Aktien von SpaceX .

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    Die US-Notenbank hatte erwartungsgemäß erneut nicht an der Zinsschraube gedreht. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh wollte in seiner ersten Sitzung die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen nicht durchsetzen. Experten sehen jedoch im geänderten Wording hinsichtlich der Preisstabilität einen Hinweis auf kommende Zinserhöhungen, die den Anlegern weniger schmecken.

    In Asien zeigten sich die Börsen in Japan und Südkorea aber bereits wieder sehr robust. "Die Anleger ignorieren die Fed-Signale zwar nicht", kommentierte Marktexperte Stephen Innes. "Sie bauen aber darauf, dass der Öl-Schock schneller wieder verschwindet, als es die Fed zugeben kann." Wegen des Iran-Kriegs waren die Energiepreise sprunghaft gestiegen und hatten immense Inflationssorgen ausgelöst. Im Zuge der Entspannung sind die Preise inzwischen aber wieder massiv gesunken./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 24.850 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +27,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..





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