Benzin-Schock treibt E-Auto-Boom: Europas Automarkt kippt

Die USA und der Iran haben sich auf eine verlängerte Waffenruhe geeinigt, doch aufgrund von Schifffahrtsstörungen könnte es Wochen dauern, bis sich die Ölversorgung durch die Straße von Hormus normalisiert, und die Treibstoffpreise dürften noch Monate lang hoch bleiben. Daten, die Reuters von der Forschungsgruppe New Automotive und dem Branchenverband E-Mobility Europe zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen im Mai im Vergleich zum Vorjahr in 17 Märkten gestiegen sind, die mehr als 90 Prozent der Pkw-Verkäufe in der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation abdecken.

Steigende Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges kurbeln die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Elektrofahrzeugen in ganz Europa an, wie aus Reuters vorliegenden Branchenzahlen hervorgeht. Einige Führungskräfte warnen jedoch, dass das Interesse nachlassen könnte, wenn die Benzinpreise sinken. Branchenexperten sagen, dass Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur und eine Welle erschwinglicherer Modelle – auch von chinesischen Autoherstellern – dazu beitragen, Elektrofahrzeuge zu einem Mainstream-Fahrzeug zu machen und die Nachfrage zu stützen.

Bei fast einem Viertel der Neuzulassungen in diesen Märkten entfielen die Fahrzeuge auf vollelektrische Modelle. Der Auftragsbestand für Elektrofahrzeuge von Renault ist in einigen Ländern seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar um 50 Prozent gestiegen, sagte CEO Francois Provost letzte Woche gegenüber Reuters. Er prognostizierte jedoch, dass das Wachstum "sich verlangsamen" werde, wenn die Kraftstoffpreise fallen. Jim Baumbick, Europachef von Ford, sagte, der Krieg habe das Interesse der Kunden an Elektrofahrzeugen "gesteigert", warnte aber davor, dies als dauerhaften Wandel zu betrachten.

Der Konflikt entstand zu einem Zeitpunkt, als die Automobilhersteller in Europa günstigere Elektrofahrzeuge auf den Markt brachten und damit eines der größten Hindernisse für deren Akzeptanz beseitigten, die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Chinesische Autohersteller erweitern ihr Angebot über größere Modelle hinaus auf kleinere Schrägheckmodelle für Europa. BYD hat letzte Woche in Berlin seinen Dolphin G vorgestellt.

Ein ehemaliger Nissan-Manager, der das Elektroauto Leaf für den Massenmarkt auf den Markt brachte, sagte: "Das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen wird eindeutig durch die Markteinführung preiswerter, sehr guter chinesischer Autos angeregt." Das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen steigt ebenfalls, die Nachfrage ist hoch. Der Online-Marktplatz OLX meldete, dass die Verkaufsanfragen für chinesische Marken in Frankreich im Mai im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Vierfache gestiegen sind.

Der deutsche Online-Marktplatz für Neu- und Gebrauchtwagen Carwow gab an, dass sich das Interesse an Elektrofahrzeugen – gemessen an Konfigurationen und Kaufanfragen – bei 70 bis 75 Prozent stabilisiert habe, gegenüber rund 40 Prozent Anfang des Jahres. Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland, sagte, wie Reuters berichtet, dazu: "Diese Entwicklung hat sich längst von einem kurzfristigen Effekt zu einem nachhaltigen Trend entwickelt." Gebrauchte Elektrofahrzeuge sind ebenfalls relativ günstig. Preissenkungen, die Tesla im Jahr 2023 vornahm, reduzierten die Wiederverkaufswerte zwar deutlich, doch steigen die Preise nun mit zunehmender Nachfrage wieder leicht an.

Die dänische Gebrauchtwagenplattform Bilbasen rechnet in diesem Jahr mit einem Preisanstieg von 10 Prozent bei gebrauchten Elektrofahrzeugen. Aktuell sind gebrauchte Elektrofahrzeuge günstiger als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor. In Großbritannien werden zwei bis vier Jahre alte Elektrofahrzeuge für etwa 33 Prozent ihres ursprünglichen Preises verkauft, im Vergleich zu 52 Prozent bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, so das Autohaus-Dienstleistungsunternehmen Cox Automotive. Philip Nothard, Marktforschungsdirektor bei Cox, sagte, dass ein wachsendes Angebot an erschwinglichen neuen und gebrauchten Elektrofahrzeugen die Nachfrage auch dann aufrechterhalten dürfte, wenn die Kraftstoffpreise sinken. Er sagte: "Der Markt dürfte sich stabilisieren. Ich bezweifle sehr, dass wir einen Abschwung erleben werden."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!