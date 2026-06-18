Rücksetzer nicht ungenutzt lassen!

Nach einem Rekordhoch bei 5.598 US-Dollar Anfang Januar knickte der Goldpreis nach einer Monsterrallye sichtlich ein und begab sich bis Ende März auf 4.098 US-Dollar talwärts. Nach einer zwischengeschalteten Erholung auf 4.900 US-Dollar ging es in der Vorwoche noch einmal auf 4.023 US-Dollar rapide abwärts. Dort fischten Käufer das Edelmetall ab und konnten in einer ersten Erholungsbewegung einen Test des 200-Tage-Durchschnitts vollziehen. Die Verluste vom Mittwoch dürften nach technischer Analyse nur temporärer Natur sein, sodass schon bald ein ernst zu nehmender Ausbruchsversuch über den seit Januar bestehenden Abwärtstrend möglich erscheint.

Obwohl Liquiditätsengpässe den Goldpreis derzeit temporär belasten, sind fundamental starke Gründe für eine weitere Erholung gegeben. Über dem Niveau von 4.400 US-Dollar würde sich demnach ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 4.515 Punkten durchsetzen, aber nur ein nachhaltiger Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend könnte den Goldpreis wieder in Richtung 4.890 US-Dollar und damit die Aprilhochs hochdrücken und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite anbieten. Ein Kursrutsch unter 4.000 US-Dollar würde dagegen eine Verkaufslawine auf 3.800 und darunter 3.710 US-Dollar auslösen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald der Goldpreis wieder über 4.400 US-Dollar ansteigt, könnte sich eine längere Erholungsbewegung in Richtung 4.890 US-Dollar ausbreiten und damit für ein Long-Engagement qualifizieren. Als Anlagevehikel kann hierzu der Call-Optionsschein WKN DY3VBD dienen. Der Zielwert des Scheins wurde rechnerisch bei 11,80 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber noch den 200-Tage-Durchschnitt nicht überschreiten, sondern ein Stück weit darunter angesetzt werden. Der Anlagehorizont ist als mittelfristig einzustufen und dürfte bei einem Long-Investment einige Wochen in Anspruch nehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3VBD Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 6,56 – 6,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.500 US-Dollar Basiswert: Gold-Future akt. Kurs Basiswert: 4.255,75 US-Dollar Laufzeit: 28.07.2026 Kursziel: 11,80 Euro Omega: 4,8318 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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