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    Ringmetall SE: Erfolgreiche virtuelle HV aus München – Bericht

    Starke Beteiligung, solide Zahlen und klare Beschlüsse: Die virtuelle Hauptversammlung 2026 markiert für das Unternehmen einen wichtigen strategischen Meilenstein.

    Ringmetall SE: Erfolgreiche virtuelle HV aus München – Bericht
    Foto: adobe.stock.com
    • Virtuelle ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2026 in München; 75,94 % des Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 70,7 %).
    • Konzernumsatz 2025 um 7,3 % auf 187,7 Mio. EUR gesteigert, hauptsächlich durch im Vorjahr und 2025 getätigte Akquisitionen.
    • EBITDA 2025 bei 23,0 Mio. EUR (-3,1 % gegenüber Vorjahr), belastet durch einen Vorjahres‑Sondereffekt, einen schwachen US‑Dollar und ein verhaltenes Bag‑in‑Box‑Geschäft.
    • Dividendenvorschlag unverändert: 0,10 EUR je Aktie.
    • Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 für Bar‑ und Sachkapitalerhöhungen mit Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses; die genehmigten Kapitalien 2018 und 2021 wurden aufgehoben und die Satzung angepasst.
    • Hohe Zustimmungsquoten zu allen Tagesordnungspunkten (Zwischen 92,07 % und 99,90 %; z. B. TOP 2 und 5 jeweils 99,90 %).


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    ISIN:DE000A3E5E55WKN:A3E5E5
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