Ringmetall SE: Erfolgreiche virtuelle HV aus München – Bericht
Starke Beteiligung, solide Zahlen und klare Beschlüsse: Die virtuelle Hauptversammlung 2026 markiert für das Unternehmen einen wichtigen strategischen Meilenstein.
Foto: adobe.stock.com
- Virtuelle ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2026 in München; 75,94 % des Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 70,7 %).
- Konzernumsatz 2025 um 7,3 % auf 187,7 Mio. EUR gesteigert, hauptsächlich durch im Vorjahr und 2025 getätigte Akquisitionen.
- EBITDA 2025 bei 23,0 Mio. EUR (-3,1 % gegenüber Vorjahr), belastet durch einen Vorjahres‑Sondereffekt, einen schwachen US‑Dollar und ein verhaltenes Bag‑in‑Box‑Geschäft.
- Dividendenvorschlag unverändert: 0,10 EUR je Aktie.
- Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 für Bar‑ und Sachkapitalerhöhungen mit Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses; die genehmigten Kapitalien 2018 und 2021 wurden aufgehoben und die Satzung angepasst.
- Hohe Zustimmungsquoten zu allen Tagesordnungspunkten (Zwischen 92,07 % und 99,90 %; z. B. TOP 2 und 5 jeweils 99,90 %).
+1,41 %
+6,23 %
+7,81 %
-1,79 %
-15,17 %
-20,58 %
+169,66 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte