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    Lies

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    Rüstung als Chance für Osnabrück - aber nicht ohne VW

    Für Sie zusammengefasst
    • Lies sieht VW in Verantwortung bei Rüstungsindustrie
    • Standort erhalten industrielle Fähigkeiten sichern
    • Gespräche in Osnabrück mit Rüstungsfirmen über Nutzung
    Lies - Rüstung als Chance für Osnabrück - aber nicht ohne VW
    Foto: Ole Spata - dpa

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sieht VW auch bei einer möglichen Neuausrichtung des Werks in Osnabrück mit der Rüstungsindustrie weiter in der Verantwortung. "Meine Vorstellung ist nicht, dass Volkswagen den Standort abgibt und andere sich darum kümmern, sondern dass gemeinsam mit neuen Partnern tragfähige Perspektiven entwickelt werden", sagte der SPD-Politiker und VW-Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur.

    Der Autobauer müsse sich die Frage stellen, welche Rolle das Unternehmen künftig selbst übernehmen könne. Ihm gehe es darum, industrielle Fähigkeiten, die Beschäftigung und die Wertschöpfung am Standort zu erhalten. Volkswagen sei hervorragend aufgestellt, wenn es um Fahrzeuge und industrielle Fertigung gehe. "Wir dürfen solche Produktionskompetenzen in Deutschland nicht verlieren."

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    Lies unterstützt Überlegungen, den Standort künftig stärker für den Verteidigungsbereich zu nutzen. "Wir werden mehr in Sicherheit und Rüstung investieren müssen - und das muss schnell geschehen", sagte er. Dafür brauche es Kompetenzen in Entwicklung, Produktion und Fertigung. Automobilstandorte seien dafür grundsätzlich sehr gut geeignet. "Das gilt auch für Osnabrück, wo die gesamte Kette von Entwicklung bis Produktion vorhanden ist."

    Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. Lies und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) sitzen für das Land im Aufsichtsrat. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern haben sie dort die Mehrheit. Bei wichtigen Entscheidungen hat das Land zudem ein Veto-Recht.

    VW drosselt Produktion in Osnabrück

    Die Zukunft des Standorts ist derzeit offen. Volkswagen drosselt die Produktion in Osnabrück und sucht zugleich nach einer neuen Verwendung für das Werk mit rund 2.000 Beschäftigten, wenn dort 2027 die Pkw-Fertigung ausläuft. Nach früheren Angaben verhandelt der Konzern vor allem mit Rüstungsunternehmen über eine künftige Nutzung. Eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen.

    Zuletzt war bekanntgeworden, dass der Werksurlaub im August um eine Woche verlängert werden soll. Zudem soll nach der Sommerpause nur noch an vier Tagen pro Woche produziert werden./kge/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 86,92 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,94 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +14,78 %/+50,37 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und Bewertung der VW Vz: Produktionsdrosseln in Osnabrück, starken Wettbewerbsdruck aus China, mögliche Dividendensenkung, interne Existenzängste laut Umfrage, Kritik an Management und Boni, hohe Short-Positionen, Debatten über Kosten- und Strukturmaßnahmen sowie einen leichten charttechnischen Dip.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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