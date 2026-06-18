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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leicht im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vorbörslich leicht im Minus, 21-Tage-Linie
    • Fed deutet höhere Zinsen an, US-Indizes verlieren
    • Nikkei erzielt Rekordhoch, Hang Seng weiter im Minus
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leicht im Minus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
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    DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE ERWARTET - Bei durchwachsenen Vorgaben aus Übersee zeichnen sich im Dax am Donnerstag zunächst kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.886 Punkte. Damit zeichnet sich ein erneuter Test der 21-Tage-Linie bei derzeit 24.839 Punkten ab. In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Mittwoch im frühen Handel zunächst einen weiteren Rekord erreicht, letztlich aber klar ins Minus gedreht. Der Nasdaq 100 korrigierte derweil weiter - und erstmals nach dem spektakulären Börsengang Ende der vergangenen Woche auch die Aktien von SpaceX . Die US-Notenbank hatte erwartungsgemäß erneut nicht an der Zinsschraube gedreht. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh wollte in seiner ersten Sitzung die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen nicht durchsetzen. Experten sehen jedoch im geänderten Wording hinsichtlich der Preisstabilität einen Hinweis auf kommende Zinserhöhungen, die den Anlegern weniger schmecken.

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    USA: - IM MINUS - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und so die US-Börsen belastet. Unter dem neuen Chef Kevin Warsh rechnet die Fed für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Und die Notenbank habe die Preisstabilität in ihrem Statement anlässlich des Zinsentscheids ganz klar an die erste Stelle gestellt, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,98 Prozent auf 51.492,55 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,21 Prozent auf 7.420,10 Punkte, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,99 Prozent auf 29.670,95 Punkte ein. Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs hatte die Fed ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Unter Warsh gab es damit nicht die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung. Im Gegenteil wird nun am Markt eine Zinserhöhung im Oktober als realistisch erachtet.

    ASIEN: - NIKKEI ERNEUT MIT REKORD; HANG SENG WIEDER IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio weiter nach oben ging, fielen in Hongkong die Kurse erneut. Der japanische Leitindex Nikkei kletterte um bis zu 2,1 Prozent auf knapp 71.399 Punkte und schickt sich an, erstmals über der Marke von 70.000 Punkten zu schließen. Mit einem Plus von 41 Prozent seit Ende 2025 zählt der Nikkei 225 in diesem Jahr bisher zu den erfolgreichsten Aktienindizes weltweit. Seinen negativen Lauf setzte dagegen der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fort. Er sank um knapp zwei Prozent und baute damit sein Jahresminus auf fast 8 Prozent aus. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen ging es am Donnerstag leicht nach oben. In den ersten rund fünfeinhalb Monaten des Jahres legte er um rund 6 Prozent zu.

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    DAX 24934,67 0,10%
    XDAX 24807,21 0,20%
    EuroSTOXX 50 6300,07 0,68%
    Stoxx50 5357,10 0,68%

    DJIA 51492,55 -0,98%
    S&P 500 7420,10 -1,21%
    NASDAQ 100 29670,95 -0,99%
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    RENTEN:

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    Bund-Future 126,68 +0,28%
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    DEVISEN:

    ^Euro/USD 1,1523 0,18%
    USD/Yen 160,60 -0,03%
    Euro/Yen 185,05 0,15%

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    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 63.767 -1,05%

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    ROHÖL:

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    Brent 77,80 -1,75 USD WTI 74,88 -1,91 USD °

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    +150,96 %
    +220,68 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 24.902 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +27,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..





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