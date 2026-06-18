tonies Registered (A): Umsatz verdoppeln & globale Expansion bis 2030! [Capital Markets Day]
Mit klaren Finanzzielen, globalem Expansionskurs und KI‑Unterstützung will tonies sein Ökosystem ausbauen und sich als weltweit führende Audioplattform für Kinder etablieren.
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- Finanzziele: tonies will den Gruppenumsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR verdoppeln und die bereinigte EBITDA‑Marge mittelfristig auf 16–18 % steigern.
- Globale Expansionspläne: mindestens zwei weitere Markteintritte für 2027 geplant; Präsenz in allen wichtigen Weltregionen bis 2030 angestrebt; USA als kurzfristig größtes Wachstumspotenzial (derzeit nur ~12 % Haushaltsdurchdringung).
- Drei Wachstumssäulen: Aufbau eines Ökosystems für wiederkehrende Umsätze, internationale Expansion und ein skalierbares Plattform‑/Finanzmodell, unterstützt durch operative Hebelwirkung.
- Einsatz von KI: Künstliche Intelligenz soll Lokalisierung beschleunigen, Entwicklungszyklen verkürzen und Output ohne proportionalen Kostenanstieg erhöhen.
- Wissenschaftliche Begleitung: Gründung der Global Advisory Group mit führenden Expert:innen aus Kindheitsentwicklung, Bildung, Neurowissenschaften und Pädiatrie zur fundierten Produkt‑ und Inhaltsentwicklung.
- Aktueller Stand und Inhalte: Geschäftsjahr 2025 Umsatz €630 Mio. (+31 %), rund 12,2 Mio. Tonieboxen und >165 Mio. Tonies verkauft; breites Lizenz‑Portfolio (z. B. Disney, Hasbro, Pokémon angekündigt) und >25.000 Verkaufsstellen weltweit.
Der nächste wichtige Termin, tonies Capital Markets Day 2026, bei tonies Registered (A) ist am 18.06.2026.
Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,710EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,19 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,920EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.426,20PKT (+0,39 %).
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