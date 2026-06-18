Spielwarenhersteller Tonies will Umsatz bis 2030 verdoppeln
- Toniebox 2 als Wachstumstreiber für Tonies global
- Umsatz soll bis 2030 auf über 1,4 Milliarden Euro
- Expansion weltweit und 2026 Ziel über 760 Millionen
LUXEMBURG/LONDON (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies zeigt sich nach der erfolgreichen Einführung der "Toniebox 2" zuversichtlich. So soll sich der Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro verdoppeln, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttags mitteilte. Der Konzern will dabei vor allem in den bestehenden Märkten weiter wachsen. Beiträge sollen zudem vom globalen Ausbau des Geschäfts und neue Gerätegenerationen kommen. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) soll mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigen.
Bis 2030 will Tonies in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten sein. 2027 strebt das Management um Vorstandschef Tobias Wann mindestens zwei weitere Markteintritte an. Neben Nordamerika, als größter Markt von Tonies, zählt die Region Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) bisher zu den wichtigsten Wachstumsregionen.
Wie Mitte April mitgeteilt, peilt der Konzern für 2026 einen währungsbereinigten Umsatz von mehr als 760 Millionen Euro an bei einer bereinigten operativen Marge zwischen neun und elf Prozent./err/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 18.385 auf Ariva Indikation (17. Juni 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +21,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,24 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -0,08 %/+7,61 % bedeutet.
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gibts doch nicht...
Marktlage hin oder her, werde es nie verstehen.
ich kaufe dennoch langsam weiter nach
Habe immer gesagt unter 10€ ein Geschenk. Diese Zeit ist nun vorbei. Einstellige Kurse werden wir nicht mehr sehen.
Und bei starken Umsätzen. Sieht gut aus 👍