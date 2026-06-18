TUI-Rallye: Nahost-Entspannung & fallender Ölpreis treiben Aktie 15% hoch

Für TUI sind zwei unmittelbare Wirkungsmechanismen entscheidend: Zum einen sinkender Ölpreis. Die Nordseesorte Brent fiel zu Wochenbeginn unter 84 USD je Barrel, den niedrigsten Stand seit Anfang März. Günstigeres Kerosin und Schiffsdiesel reduzieren direkte Kosten für Flug- und Kreuzfahrtkapazitäten und verbessern damit die Margen des Konzerns. Zum anderen dürfte eine politische Beruhigung die Reiselust wieder anfachen. Zwar liegt der Persische Golf nicht im Kerngeschäft TUI, doch wichtige Sonnenziele in der Nachbarschaft wie Ägypten und die Türkei könnten wieder verstärkt nachgefragt werden. Das würde flexible Sommerbuchungen stimulieren und die zuvor schwache Vorverkaufssaison auffangen.

Die jüngste politische Entspannung im Nahen Osten hat die Finanzmärkte und die Tourismusbranche sichtbar aufatmen lassen – ein Effekt, von dem insbesondere der Reiseanbieter TUI profitiert. Am Montag avancierte die TUI-Aktie zur größten Gewinnerin im MDAX und legte rund 5 % zu; seit dem vorigen Donnerstag summiert sich das Plus auf etwa 15 %. Auslöser ist die Annäherung zwischen USA und Iran, die Hoffnung auf einen dauerhaften Waffenstillstand nährt und somit geopolitische Risiken zurückfahren könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kontext erklärt die Volatilität der vergangenen Monate: Im März und April war TUI durch gedämpfte Buchungen in wichtigen Regionen sowie erhöhte Treibstoffkosten belastet worden; der Kurs fiel auf ein Jahrestief von 6,08 EUR. Marktteilnehmer verweisen inzwischen wieder auf attraktive Bewertungskennzahlen – ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 6 für das kommende Geschäftsjahr, sinkende Verschuldung und eine steigende Dividendenpolitik. Diese Einschätzungen spiegeln sich auch in Anlegerforen, in denen Nutzer das Chance-Risiko-Verhältnis als attraktiv bewerten, während Skeptiker vor kurzfristigen Trades warnen.

Trotz positiver Signale bleiben Risiken präsent: Geopolitische Spannungen können jederzeit wieder aufflammen, Ölpreise sind volatil, und die Erholung des Reisegeschäfts hängt von Konsumentenvertrauen sowie Buchungsverhalten kurzfristig ab. Analysten werden daher genau auf Buchungsdaten und Kostenentwicklungen achten.

Ergänzend signalisiert die Wiedereröffnung des Korinth-Kanals in Griechenland nach umfangreichen Sicherungsarbeiten einen weiteren touristischen Impuls: Die 6,3 km lange Passage mit bis zu 85 m hohen Felswänden verkürzt Routen in der Ägäis und bleibt als Attraktion relevant, wenn auch nur für schmalere Schiffe (max. 17 m Breite). Insgesamt könnten diese Kombination aus geopolitischer Entspannung, sinkenden Energiekosten und lokal positiven Infrastrukturmeldungen der Sommersaison der Branche – und TUI im Besonderen – neuen Schwung verleihen.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 7,34EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

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