🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI-Rallye: Nahost-Entspannung & fallender Ölpreis treiben Aktie 15% hoch

    TUI-Rallye: Nahost-Entspannung & fallender Ölpreis treiben Aktie 15% hoch
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die jüngste politische Entspannung im Nahen Osten hat die Finanzmärkte und die Tourismusbranche sichtbar aufatmen lassen – ein Effekt, von dem insbesondere der Reiseanbieter TUI profitiert. Am Montag avancierte die TUI-Aktie zur größten Gewinnerin im MDAX und legte rund 5 % zu; seit dem vorigen Donnerstag summiert sich das Plus auf etwa 15 %. Auslöser ist die Annäherung zwischen USA und Iran, die Hoffnung auf einen dauerhaften Waffenstillstand nährt und somit geopolitische Risiken zurückfahren könnte.

    Für TUI sind zwei unmittelbare Wirkungsmechanismen entscheidend: Zum einen sinkender Ölpreis. Die Nordseesorte Brent fiel zu Wochenbeginn unter 84 USD je Barrel, den niedrigsten Stand seit Anfang März. Günstigeres Kerosin und Schiffsdiesel reduzieren direkte Kosten für Flug- und Kreuzfahrtkapazitäten und verbessern damit die Margen des Konzerns. Zum anderen dürfte eine politische Beruhigung die Reiselust wieder anfachen. Zwar liegt der Persische Golf nicht im Kerngeschäft TUI, doch wichtige Sonnenziele in der Nachbarschaft wie Ägypten und die Türkei könnten wieder verstärkt nachgefragt werden. Das würde flexible Sommerbuchungen stimulieren und die zuvor schwache Vorverkaufssaison auffangen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Short
    7,85€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 11,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6,82€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 11,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kontext erklärt die Volatilität der vergangenen Monate: Im März und April war TUI durch gedämpfte Buchungen in wichtigen Regionen sowie erhöhte Treibstoffkosten belastet worden; der Kurs fiel auf ein Jahrestief von 6,08 EUR. Marktteilnehmer verweisen inzwischen wieder auf attraktive Bewertungskennzahlen – ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 6 für das kommende Geschäftsjahr, sinkende Verschuldung und eine steigende Dividendenpolitik. Diese Einschätzungen spiegeln sich auch in Anlegerforen, in denen Nutzer das Chance-Risiko-Verhältnis als attraktiv bewerten, während Skeptiker vor kurzfristigen Trades warnen.

    Trotz positiver Signale bleiben Risiken präsent: Geopolitische Spannungen können jederzeit wieder aufflammen, Ölpreise sind volatil, und die Erholung des Reisegeschäfts hängt von Konsumentenvertrauen sowie Buchungsverhalten kurzfristig ab. Analysten werden daher genau auf Buchungsdaten und Kostenentwicklungen achten.

    Ergänzend signalisiert die Wiedereröffnung des Korinth-Kanals in Griechenland nach umfangreichen Sicherungsarbeiten einen weiteren touristischen Impuls: Die 6,3 km lange Passage mit bis zu 85 m hohen Felswänden verkürzt Routen in der Ägäis und bleibt als Attraktion relevant, wenn auch nur für schmalere Schiffe (max. 17 m Breite). Insgesamt könnten diese Kombination aus geopolitischer Entspannung, sinkenden Energiekosten und lokal positiven Infrastrukturmeldungen der Sommersaison der Branche – und TUI im Besonderen – neuen Schwung verleihen.



    TUI

    +1,68 %
    +12,58 %
    +14,20 %
    +5,29 %
    +13,95 %
    +4,93 %
    -66,18 %
    -80,04 %
    +10,86 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
    TUI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 7,34EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TUI-Rallye: Nahost-Entspannung & fallender Ölpreis treiben Aktie 15% hoch Die jüngste politische Entspannung im Nahen Osten hat die Finanzmärkte und die Tourismusbranche sichtbar aufatmen lassen – ein Effekt, von dem insbesondere der Reiseanbieter TUI profitiert. Am Montag avancierte die TUI-Aktie zur größten Gewinnerin …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     