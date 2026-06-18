Bayer zahlt 300 Mio. für Perfuse: Kann PER‑001 das Glaukom revolutionieren?

PER-001 verfolgt einen anderen Ansatz als viele bestehende Therapien: Statt primär den Augeninnendruck zu senken, zielt es auf Durchblutungsstörungen und neurovaskuläre Schäden ab und soll halbjählich verabreicht werden. Frühere Phase‑II-Daten mit insgesamt 60 Patienten signalisierten Verbesserungen beim Gesichtsfeld, der Sehschärfe und bei Anzeichen retinaler Ischämie sowie eine günstige Sicherheitsbilanz nach 24 Wochen. Allerdings sind diese Ergebnisse vorläufig; das Präparat ist noch nicht zugelassen und der Weg zu Phase‑III‑Studien, Zulassung und Markteinführung bleibt mit wissenschaftlichen und regulatorischen Risiken behaftet.

Bayer hat mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Perfuse Therapeutics einen klaren strategischen Schritt in sein Augenheilkundegeschäft gesetzt – und zahlt dafür zunächst 300 Millionen US-Dollar, ergänzt durch erfolgsabhängige Meilensteine, die das Gesamtvolumen auf bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar treiben können. Im Mittelpunkt der Transaktion steht PER-001, ein in Phase‑II befindliches, langsam freisetzendes intravitreal implantierbares Medikament, das als first‑in‑class Endothelinrezeptorantagonist gegen Glaukom und diabetische Retinopathie entwickelt wird. Bayer sichert sich mit dem Deal die kompletten Rechte an dem Kandidaten und integriert Perfuse vollständig in den Konzern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Bayer ist der Kauf ein offensiver Zugriff auf die Pipeline: Das Unternehmen steht mit seinem flankierenden Produkt Eylea, das gemeinsam mit Regeneron vermarktet wird, unter Druck durch Konkurrenz und künftig mögliche Biosimilars. Marktpotenzial und demografische Trends untermauern die strategische Motivation: Weltweit leiden laut Bayer Millionen Menschen an Glaukom (76–80 Mio. 2020, erwartete Zunahme auf rund 112 Mio. bis 2040) und an diabetischer Retinopathie (etwa 146 Mio.). Vor diesem Hintergrund erscheint der Upfront‑Betrag niedrig – relativ zu Bayers Umsatz (45,6 Mrd. € in 2025) und F&E‑Ausgaben (5,8 Mrd. €) ist das finanzielle Risiko begrenzt; das entscheidende Kapital ist jedoch die klinische Validierung von PER‑001.

Zeitgleich sorgt die juristische Großbaustelle Glyphosat weiter für Volatilität. Ein milliardenschwerer US‑Vergleich wurde an ein Gericht in Missouri zurückverwiesen; der Supreme Court entscheidet separat im Durnell‑Fall, ein Urteil wird noch erwartet. Aktienkurse reagierten positiv: Zwischenzeitlich Anstiege um mehrere Prozentpunkte, während die UBS ein Worst‑Case‑Szenario bis 28 € nicht ausschließt.

Fazit: Bayer setzt mit Perfuse auf einen potenziell krankheitsmodifizierenden Kandidaten, dessen Erfolg jedoch von weiteren Studiendaten und Zulassungen abhängt. Kurzfristig ist das finanzielle Risiko überschaubar; langfristiger Wert entsteht nur, wenn PER‑001 klinisch und regulatorisch überzeugt. Die juristischen Unsicherheiten bleiben ein zusätzlicher Belastungsfaktor.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 37,84EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.