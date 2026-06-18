🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer zahlt 300 Mio. für Perfuse: Kann PER‑001 das Glaukom revolutionieren?

    Bayer zahlt 300 Mio. für Perfuse: Kann PER‑001 das Glaukom revolutionieren?
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer hat mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Perfuse Therapeutics einen klaren strategischen Schritt in sein Augenheilkundegeschäft gesetzt – und zahlt dafür zunächst 300 Millionen US-Dollar, ergänzt durch erfolgsabhängige Meilensteine, die das Gesamtvolumen auf bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar treiben können. Im Mittelpunkt der Transaktion steht PER-001, ein in Phase‑II befindliches, langsam freisetzendes intravitreal implantierbares Medikament, das als first‑in‑class Endothelinrezeptorantagonist gegen Glaukom und diabetische Retinopathie entwickelt wird. Bayer sichert sich mit dem Deal die kompletten Rechte an dem Kandidaten und integriert Perfuse vollständig in den Konzern.

    PER-001 verfolgt einen anderen Ansatz als viele bestehende Therapien: Statt primär den Augeninnendruck zu senken, zielt es auf Durchblutungsstörungen und neurovaskuläre Schäden ab und soll halbjählich verabreicht werden. Frühere Phase‑II-Daten mit insgesamt 60 Patienten signalisierten Verbesserungen beim Gesichtsfeld, der Sehschärfe und bei Anzeichen retinaler Ischämie sowie eine günstige Sicherheitsbilanz nach 24 Wochen. Allerdings sind diese Ergebnisse vorläufig; das Präparat ist noch nicht zugelassen und der Weg zu Phase‑III‑Studien, Zulassung und Markteinführung bleibt mit wissenschaftlichen und regulatorischen Risiken behaftet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    39,66€
    Basispreis
    2,54
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    35,95€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Bayer ist der Kauf ein offensiver Zugriff auf die Pipeline: Das Unternehmen steht mit seinem flankierenden Produkt Eylea, das gemeinsam mit Regeneron vermarktet wird, unter Druck durch Konkurrenz und künftig mögliche Biosimilars. Marktpotenzial und demografische Trends untermauern die strategische Motivation: Weltweit leiden laut Bayer Millionen Menschen an Glaukom (76–80 Mio. 2020, erwartete Zunahme auf rund 112 Mio. bis 2040) und an diabetischer Retinopathie (etwa 146 Mio.). Vor diesem Hintergrund erscheint der Upfront‑Betrag niedrig – relativ zu Bayers Umsatz (45,6 Mrd. € in 2025) und F&E‑Ausgaben (5,8 Mrd. €) ist das finanzielle Risiko begrenzt; das entscheidende Kapital ist jedoch die klinische Validierung von PER‑001.

    Zeitgleich sorgt die juristische Großbaustelle Glyphosat weiter für Volatilität. Ein milliardenschwerer US‑Vergleich wurde an ein Gericht in Missouri zurückverwiesen; der Supreme Court entscheidet separat im Durnell‑Fall, ein Urteil wird noch erwartet. Aktienkurse reagierten positiv: Zwischenzeitlich Anstiege um mehrere Prozentpunkte, während die UBS ein Worst‑Case‑Szenario bis 28 € nicht ausschließt.

    Fazit: Bayer setzt mit Perfuse auf einen potenziell krankheitsmodifizierenden Kandidaten, dessen Erfolg jedoch von weiteren Studiendaten und Zulassungen abhängt. Kurzfristig ist das finanzielle Risiko überschaubar; langfristiger Wert entsteht nur, wenn PER‑001 klinisch und regulatorisch überzeugt. Die juristischen Unsicherheiten bleiben ein zusätzlicher Belastungsfaktor.



    Bayer

    +1,30 %
    +8,14 %
    +1,88 %
    -6,23 %
    +40,94 %
    -27,29 %
    -28,99 %
    -57,16 %
    +167,97 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 37,84EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bayer zahlt 300 Mio. für Perfuse: Kann PER‑001 das Glaukom revolutionieren? Bayer hat mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Perfuse Therapeutics einen klaren strategischen Schritt in sein Augenheilkundegeschäft gesetzt – und zahlt dafür zunächst 300 Millionen US-Dollar, ergänzt durch erfolgsabhängige Meilensteine, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     