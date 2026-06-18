Bitcoin vor Trendwende? Boden bei 59.000$ – KI & ETFs entscheiden

Nach einem schwachen Jahresauftakt mehren sich Stimmen, die für Bitcoin eine Trendwende in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Die Kryptowährung notierte zuletzt wieder nahe 66.000 US-Dollar, nachdem sie in den vergangenen Monaten unter Abflüssen aus Bitcoin‑ETFs, einer Kapitalrotation in KI‑Titel und makroökonomischem Gegenwind gelitten hatte. Geoff Kendrick, Leiter der Digital‑Assets‑Forschung bei Standard Chartered, sieht erste Anzeichen einer Bodenbildung und schätzt, Bitcoin habe bei rund 59.000 US‑Dollar bereits ein Zyklustief ausgebildet. Entscheidende Treiber für eine Erholung seien eine Entspannung im Nahen Osten, nachgebende Ölpreise und sinkende US‑Anleiherenditen – Faktoren, die zuletzt Risikoassets belasteten. Voraussetzung für einen nachhaltigen Aufschwung sei aber, dass Bitcoin‑ETFs wieder Zuflüsse verzeichnen und Unternehmen ihre Käufe fortsetzen; bislang meldet SoSoValue im Juni Abflüsse von rund 2,1 Milliarden US‑Dollar aus ETFs.

Eine alternative Erklärung für die relative Schwäche von Krypto liefert Arthur Hayes, Mitgründer der Kryptobörse BitMEX: Er argumentiert, dass die in den vergangenen Jahren zusätzlich bereitgestellte Liquidität nicht in Bitcoin, sondern in den Ausbau künstlicher Intelligenz geflossen sei. Hayes beziffert KI‑bezogene Fremdkapitalaufnahmen zwischen 2022 und 2026 auf rund 1,5 Billionen US‑Dollar, eingesetzt für Rechenzentren, Chips und Infrastruktur. Kurzfristig bleibt er deshalb vorsichtig: Ankündigte IPOs von OpenAI oder Anthropic könnten Kapital aus anderen Anlageklassen abziehen und zu breiten Ausverkäufen führen. Langfristig sieht Hayes aber auch eine Chance: Falls die KI‑Euphorie enttäuscht und Zentralbanken erneut Liquidität bereitstellen, könnte Kapital zurück in den Kryptomarkt fließen.

Marktbeobachter halten zudem am historischen Vierjahreszyklus von Bitcoin fest; für Anleger bleibt die zentrale Frage, ob die derzeitige Zurückhaltung nur eine Pause oder eine letzte Gelegenheit vor einer größeren Aufwärtsbewegung ist.

Parallel dazu signalisiert die Corporate‑IT‑ und Digitalbranche verstärkte Aktivitäten im Sicherheitssektor: Schwarz Digits, die Digital‑ und IT‑Sparte der Schwarz Gruppe, baut mit der Ernennung von Harald Mannheim als Head of Defence einen Geschäftsbereich für innere und äußere Sicherheit aus. Im Fokus stehen souveräne Cloud‑Infrastrukturen (STACKIT), air‑gapped Betriebskonzepte, BSI‑Zulassungsziele für Verschlusssachen sowie souveräne KI‑Plattformen und sichere Kommunikationslösungen – Reaktion auf die gestiegene Bedrohungslage in Europa und die Forderung nach technologischer Souveränität.

Weitere Beiträge aus dem Finanzsektor betonen die anhaltende Differenzierung im Asset Management: Dialog statt Produktmarketing, die Bedeutung von Private Debt im europäischen Mittelstandssegment sowie Impact Investing als integraler Bestandteil langfristiger Anlagestrategien. Insgesamt dominieren derzeit Fragen zu Risiko, Governance und der richtigen Einordnung neuer Technologie‑ und Investmenttrends – mit Blick auf Kapitalströme und die Positionierung institutioneller Investoren.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 63.902USD auf CryptoCompare Index (18. Juni 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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