Zentralbanken holen Gold heim – Rekordkäufe bedrohen das knappe Angebot

Gleichzeitig zeichnet sich eine Verschiebung der Verwahrungsorte ab: Mehr Institute lagern Gold wieder im eigenen Hoheitsgebiet statt bei traditionellen Verwahrern wie der Bank of England oder der US-Notenbank. Neun Prozent erhöhten ihren inländischen Lageranteil innerhalb eines Jahres (Vorjahr: 5 Prozent), zehn Prozent diversifizierten ihre Auslandslager stärker (Vorjahr: 2 Prozent). Als Gründe werden steigende geopolitische Spannungen, Inflationsschutz und Währungsrisiken genannt.

Zentralbanken verlagern zunehmend ihre Goldreserven ins Inland und bauen ihre Bestände aus. Das ergibt die jährliche Umfrage des World Gold Council unter 74 Notenbanken (Februar–Mai). Demnach kauften Zentralbanken in den vergangenen vier Jahren im Schnitt rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr – doppelt so viel wie im vorherigen Jahrzehnt. Fast neun von zehn Befragten erwarten weitere Zukäufe binnen zwölf Monaten; 45 Prozent planen, ihre eigenen Bestände auszubauen, lediglich 1 Prozent rechnet mit Rückgängen.

Markttechnisch bleibt Gold in einem langfristigen Aufwärtstrend – obwohl der jüngste Irankonflikt den Kurs vorübergehend bis an die Marke von rund 4.000 US-Dollar drückte. Das Metall notiert derzeit unter seiner 200‑Tage‑Linie, die bei etwa 4.450 US-Dollar verläuft und als nächster Widerstand gilt. Zentralbanken sind der wichtigste Preistreiber: anhaltende Käufe können das knappe physische Angebot weiter belasten und mittelfristig Preisuntergrenzen stützen.

Neben makroökonomischen Treibern gab es jüngst relevante Unternehmensnachrichten: Sysmex Europe hat mit der HISCL‑Plattform ein vollautomatisiertes Immunassay‑System zur Bestimmung von Alzheimer‑Biomarkern aus Blut vorgestellt. Der CE‑IVD‑gekennzeichnete Aβ42/40‑Test liefert Ergebnisse in 17 Minuten; p‑Tau217 ist als RUO verfügbar. Unabhängige Studien (Amsterdam UMC, Sant Pau) bescheinigen gute diagnostische Leistungswerte. Die Technologie könnte die Lücke in der frühen Diagnostik schließen und ist potenziell relevant für Labore und Investoren im Medizintechniksektor.

Diese Entwicklungen spiegeln zwei Seiten des aktuellen Kapitalmarkts: Auf der einen Seite institutionelles Sicherheitsstreben — Gold als Absicherung gegen Unsicherheiten. Auf der anderen Seite fortdauernde Anlegermanie in bestimmten Segmenten, von stark überzeichneten IPOs bis zu spekulativen EM‑Minentiteln. Auf Ebene der Geldpolitik kann die Repatriierung von Goldreserven zudem als Ausdruck sinkenden Vertrauens in internationale Institutionen interpretiert werden und politische Spannungen verstärken. Logistisch und versicherungstechnisch entstehen für Zentralbanken höhere Kosten, gleichzeitig aber auch ein strategischer Vorteil in Krisenzeiten. Anleger sollten daher Portfolios auf Liquiditätsrisiken und Lieferkettenabhängigkeiten prüfen; gleichzeitig eröffnen sich Chancen in Bereichen mit strukturellem Wachstum — etwa hochwertige Minen, Lagerinfrastruktur und Medizintechnik. Kurzfristig bleibt jedoch hohe Volatilität wahrscheinlicher als stabile Trends insgesamt.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 4.322USD auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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