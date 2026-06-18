AUTO1 peilt 1,5 Mio Autos an: Aktie explodiert nach Profit-Zielen

Kern der Strategie ist das Retail-Geschäft (Marken wie Autohero, wirkaufendeinauto.de), das Auto1 kurzfristig von einem Verlustbringer zu einem zentralen Margentreiber umbauen will. Langfristig peilt das Management eine bereinigte EBITDA-Marge pro Retail-Fahrzeug von 1.450 bis 2.410 Euro an. Als Zwischenschritt gelten 300.000 verkaufte Retail-Fahrzeuge mit einem Mindest-EBITDA von 800 Euro pro Einheit. 2025 schrieb das Retail-Segment noch rote Zahlen, mit einem operativen Minus von rund 400 Euro je verkauftem Auto. CEO Christian Bertermann setzt auf Skaleneffekte, höhere GPU (Bruttogewinn pro Einheit) und sinkende SG&A- sowie Marketingkosten pro Fahrzeug, um die Unit Economics nachhaltig zu drehen.

AUTO1 hat auf seinem Capital Markets Event klare Wachstums- und Profitabilitätsziele vorgelegt und damit Investoren euphorisiert: Die Aktie des Berliner Gebrauchtwagenhändlers kletterte am Mittwoch zeitweise um elf Prozent und liegt im Monatsvergleich fast 30 Prozent im Plus. Grund sind ambitionierte Vorgaben für das Merchant- und das Retail-Geschäft, mit denen der MDAX-Konzern eine strukturelle Drehscheibe im europäischen Gebrauchtwagenmarkt bleiben will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel sollen im Merchant-Segment, dem Händlergeschäft über AUTO1.com, jährliche Absatzwachstumsraten von 10–15 Prozent erreicht werden. Langfristige Ziele dort: GPU von 1.080–1.200 Euro und ein bereinigtes EBITDA pro Fahrzeug von 480–720 Euro. Insgesamt strebt der Konzern mittelfristig einen Fahrzeugabsatz von bis zu 1,5 Millionen Einheiten an — fast das Doppelte des Vorjahres — wobei die Meilensteine 1,2 Millionen Merchant- und 300.000 Retail-Einheiten vorgegeben sind.

Analysten begrüßen die Plausibilisierung der Strategie. Marcus Diebel von JPMorgan wertete die neuen Zielmarken als deutlich über Konsens liegend und sieht für 2028 ein Gewinnpotenzial, das rund 30 Prozent über den aktuellen Markterwartungen liegt. Auto1 bestätigte zugleich seine Prognose für 2026: 940.000–1.000.000 verkaufte Fahrzeuge, Bruttogewinn 1,1–1,2 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 250–275 Mio. Euro.

Trotz des positiven Sentiments mahnt das Unternehmen zur Vorsicht: Die veröffentlichten Ziele sind zukunftsgerichtet und mit Unsicherheiten behaftet. Ob Auto1 die Retail-Marge tatsächlich in den kommunizierten Bereich hebt, hängt von Skaleneffekten, effizientem Marketing und der Wettbewerbsdynamik in einem fragmentierten Markt ab. Mit 842.000 verkauften Fahrzeugen, 8,2 Mrd. Euro Umsatz und rund 8.600 Beschäftigten in über 30 Ländern hat Auto1 jedoch bereits eine breite Plattform, um seine ambitionierten Vorgaben umzusetzen. Für Anleger bleibt entscheidend, wie schnell das Retail-Segment aus den roten Zahlen geführt werden kann — und ob das Wachstum tatsächlich profitabel skaliert.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 25,43EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar