Deutsche Bank kauft weiter Aktien – Kursziel 30–40€ möglich trotz Streik

Die Deutsche Bank setzt ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm fort: In der 16. Zwischenmeldung weist das Institut aus, dass zwischen dem 8. und 12. Juni 2026 insgesamt 274.000 eigene Aktien erworben wurden. Die täglichen Volumina lagen zwischen 50.000 und 72.000 Titeln, die volumengewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 27,08 und 28,39 Euro. Seit Beginn des Programms am 26. Februar 2026 wurden bislang 24.829.091 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank an der Frankfurter Börse (Xetra) und gegebenenfalls über multilaterale Handelssysteme wie Cboe, Turquoise und Aquis. Die Bank veröffentlicht detaillierte Transaktionslisten auf ihrer Investor-Relations-Webseite. Operativ und kommunikativ ist der Rückkauf eine klassische Maßnahme zur Stützung von Kurs und Ergebnis je Aktie; er signalisiert zugleich Kapitaldisziplin und Vertrauen des Managements in die eigenen Aussichten. Mit einem Börsenwert von rund 57 Mrd. Euro und einem hohen Free-Float von annähernd 70 Prozent bleibt die Aktie für Investoren und mögliche strategische Investoren attraktiv. Marktkommentare und Anlegerforen spekulieren, dass anhaltende Rückkäufe, mögliche Gebühreneinnahmen aus großen Börsengängen und positive Gewinnentwicklung den Kurs bis Jahresende in Richtung 30 bis 40 Euro treiben könnten.

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