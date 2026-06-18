Core Chemicals-Effekt kommt zur Entfaltung

In den ersten Monaten 2026 konnte sich das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem gut am Markt positionieren. Hintergrund ist unter anderem auch das gut laufende Geschäft von Core Chemicals, einer neuen Tochtergesellschaft von De.mem, welche das Unternehmen im vergangenen Herbst übernommen hatte. Die Übernahme brachte damals unmittelbar positive Wirkung auf das Geschäft von De.mem. Im aktuellen Geschäftsjahr dürfte die Tätigkeiten von Core Chemicals nun ihre volle Wirkung entfalten.

Seit dem 1. November 2025 trägt Core Chemicals bereits zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen bei. Das Kalenderjahr 2026 wird das erste vollständige Jahr sein, in dem die Ergebnisse von Core Chemicals in vollem Umfang einfließen und die neue Tochtergesellschaft also ihren vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag liefern wird. „Zusätzliche Potenziale werden durch Synergien und die geografische Expansion des Produktangebots erwartet“, erklärte Firmenchef Andreas Kröll kürzlich gegenüber Investoren in einem Update zum Geschäftsverlauf.

Ein entscheidender Hebel ist laut Kröll das Cross Selling. Denn die Produkte von Core Chemicals ergänzen das De.mem-Portfolio und werden nun ebenfalls den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten und somit zur Verfügung stehen. Im Gegenzug wird das diversifizierte Produktangebot von De.mem den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals angeboten.

Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialprozesschemikalien wie z.B. Entkalkungsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen. Ziel ist, durch den Einsatz der Chemikalien eine maximale Goldgewinnung und eine optimale Rückgewinnung des Wassers aus Raffinerieabfällen zu ermöglichen.

Rückblende: Im Oktober 2025 gab De.mem die Übernahme des in Perth ansässigen Spezialchemieunternehmen Core Chemicals bekannt. Der Kaufpreis betrug rund 3 Millionen AUD. Die Übernahme wurde zum 1. November 2025 und damit recht zügig abgeschlossen. Seitdem trägt Core Chemicals zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen bei.

Vor der Übernahme erwirtschaftete Core Chemicals rund 4 Millionen AUD Umsatz und ein EBITDA von 620.000 AUD.

Für De.mem war die Übernahme aus mehreren Gründen strategisch attraktiv. Das Unternehmen konnte die Präsenz im wachstumsstarken Goldbergbausektor erhöhen, die bereits erwähnten Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen den Kundenstämmen beider Unternehmen schaffen und sich eine klare Perspektive für geografische Expansion der Produkte sichern.

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