Allianz kauft Aktien zurück – Berenberg erhöht Kursziel auf 684 €

Die Rückkäufe bestätigen die anhaltende Kapitalallokationspolitik der Allianz. Durch den Rückkauf reduziert der Konzern die Anzahl ausstehender Aktien, was das Ergebnis je Aktie stützt und als Signal an den Kapitalmarkt interpretiert werden kann. Angesichts der durchschnittlichen Kaufkurse im Bereich von 373 bis 386 Euro wirkt die Maßnahme diszipliniert, ohne teuer zu erscheinen. Für Investoren sind solche Programme wichtig, weil sie Liquidität und Shareholder‑Value betreffen und die Dividendenpolitik ergänzen.

Die Allianz SE hat im Rahmen ihres seit März laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 8. und 12. Juni 2026 insgesamt 165.241 eigene Aktien erworben. Die Käufe verteilten sich auf fünf Handelstage: 67.374 Stück am 8. Juni zu einem durchschnittlichen Kurs von 373,5652 Euro, 17.997 Stück am 9. Juni zu 378,4223 Euro, 28.891 Stück am 10. Juni zu 379,6474 Euro, 35.000 Stück am 11. Juni zu 383,1384 Euro und 15.979 Stück am 12. Juni zu 385,7674 Euro. Seit Beginn des Programms am 13. März 2026 beläuft sich das Volumen der Rückkäufe auf 3.267.486 Aktien. Die Transaktionen erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Börse (Xetra) sowie bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis‑EU, Turquoise EU) durch eine beauftragte Bank. Detaillierte Aufstellungen sind auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zeitgleich hat die Privatbank Berenberg ihre Kurszielprognose für die Allianz deutlich von 504 auf 684 Euro angehoben und die Empfehlung "Buy" bestätigt. Analyst Michael Huttner bemängelt, dass die aktuellen Bewertungen der großen europäischen Kompositversicherer — Allianz, Axa, Generali und Zurich — die jüngsten Verbesserungen in Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht adäquat widerspiegeln. Während das auf 2028 erwartete Kurs‑Gewinn‑Verhältnis aktuell bei rund 12 liege, halte er einen angemessenen Richtwert von etwa 20 für gerechtfertigt. Huttner bevorzugt Allianz unter den Versichertiteln, sieht gleichzeitig bei Axa das größte Aufwärtspotenzial, auch mit Blick auf einen Investorentag am 14. September.

Zusammengenommen sprechen Rückkäufe und Analystenhochstufung für ein positives Stimmungsbild. Entscheidend bleiben jedoch operative Ergebnisse, Kapitalquote und die Reaktion des Marktes auf kommende Unternehmenskennzahlen und Ereignisse. Die Rückkaufvolumina sind zwar quantitativ moderat im Verhältnis zur Marktkapitalisierung des Konzerns, sollten aber nach Einschätzung von Marktteilnehmern in Kombination mit einer robusten Solvenzquote das Renditeprofil für Aktionäre verbessern. Analysten weisen darauf hin, dass fortgesetzte Rückkäufe Flexibilität signalisieren, zugleich aber die Mittelverwendung gegenüber Investitionen und Rückstellungen abwägen müssen. Für kurz- bis mittelfristige Kurse könnten solche Maßnahmen zusammen mit günstigen Prämienentwicklungen und stabilen Zinserträgen einen unterstützenden Effekt entfalten; Gegenrisiken bleiben in Form von Naturkatastrophen, Marktstürzen und geopolitischen Schocks relevant. Investoren sollten Kursbewegungen im Kontext fundamentaler Kennzahlen bewerten und kurzfristige Nachrichten berücksichtigen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 399,3EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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