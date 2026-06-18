Riesenauftrag: Deutschland baut wieder Offshore‑Konverter – 500 Jobs

Für Rostock bedeutet der Auftrag einen erheblichen Industrieimpuls: Bei Neptun Smulders sollen nach Unternehmens‑ und Landesangaben rund 500 neue Arbeitsplätze entstehen, hinzu kämen bis zu 500 weitere Stellen bei Zulieferern und Dienstleistern während der Bauphase. Siemens Energy wird die Übertragungstechnologie liefern und zudem einen Servicevertrag über bis zu zehn Jahre erhalten, der Wartung, IT‑Services und Rufbereitschaften abdeckt. Die Konverter wandeln den auf See erzeugten Wechselstrom in Gleichstrom um, was für den verlustarmen Transport über lange Strecken entscheidend ist; die Anlagen sollen etwa 200 Kilometer westlich von Sylt installiert und bis Ende 2034 in Betrieb genommen werden.

Mit der Vergabe eines Milliardenauftrags durch den Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beginnt in Deutschland der Neubeginn des Baus großskaliger Offshore-Konverterplattformen. Ein Konsortium aus Siemens Energy und Neptun Smulders Offshore Renewables erhielt den Auftrag für ein 2‑Gigawatt-Konvertersystem im Rahmen des Netzanbindungsprojekts North Sea Connector 2. Der Vertrag umfasst eine Seeplattform sowie eine Landstation; die Plattform ist mit rund 90 Metern Länge, 50 Metern Breite und 60 Metern Höhe annähernd so groß wie eine Offshore‑Bohrinsel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vergabe markiert zudem die Rückkehr des Konverterbaus nach Deutschland: Nach Auslagerungen ins Ausland seit 2018 werden jetzt wieder wesentliche Komponenten in deutschen Werften gefertigt. Verhandlungen für eine zweite, baugleiche Plattform laufen; sollten beide Aufträge zustande kommen, summierte sich das Auftragsvolumen für Neptun Smulders auf rund 2,5 Milliarden Euro – vorwiegend für Produktion und Dienstleistungen in Mecklenburg‑Vorpommern.

Aus wirtschaftspolitischer Sicht ist der Schritt doppelt bedeutsam: Er stärkt die regionale Wertschöpfungskette, verbindet maritimes Know‑how mit Energiewendeinfrastruktur und schafft industrienahe Beschäftigung. Die Bundesregierung kalkuliert mittelfristig mit rund 33 benötigten Plattformen für den heimischen Markt bis 2045, was ein erhebliches industrielles Marktpotenzial signalisiert.

Gleichzeitig bleiben Risiken: Zeitpläne bis 2034, Fachkräftesicherung, Zulieferkapazitäten und Kostensteigerungen müssen gesteuert werden. Für Anleger bietet der Auftrag Rückenwind für Siemens Energy; technische Beobachter verweisen jedoch auf kurzfristige Chartmarken – Unterstützung bei rund 138–140 Euro, relevante Widerstände erst ab 150 respektive 158–160 Euro. Entscheidend für nachhaltigen Nutzen bleibt, dass auf diesen Referenzauftrag weitere folgen.

Die Auftragssumme dürfte auch fiskalpolitisch spürbar sein: Steuereinnahmen, Vorleistungen und Aufträge an Zulieferer stärken Haushalte der Küstenländer und reduzieren Importabhängigkeiten in sensiblen Technologien. Zugleich erhöhen sich Anforderungen an Logistik, Großmontageflächen und Hafeninfrastruktur. Damit Deutschland nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte realisiert, bedarf es einer abgestimmten Industriepolitik, die Qualifizierungsprogramme, Exportförderung und standardisierte Plattformdesigns unterstützt, um Skaleneffekte zu erzielen und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Kurzfristig ist Geduld gefragt; mittelfristig bietet das Projekt eine Chance für nachhaltiges industrielles Wachstum an der Küste und Arbeitsplätze.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 163,0EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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