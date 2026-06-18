🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Riesenauftrag: Deutschland baut wieder Offshore‑Konverter – 500 Jobs

    Riesenauftrag: Deutschland baut wieder Offshore‑Konverter – 500 Jobs
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Mit der Vergabe eines Milliardenauftrags durch den Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beginnt in Deutschland der Neubeginn des Baus großskaliger Offshore-Konverterplattformen. Ein Konsortium aus Siemens Energy und Neptun Smulders Offshore Renewables erhielt den Auftrag für ein 2‑Gigawatt-Konvertersystem im Rahmen des Netzanbindungsprojekts North Sea Connector 2. Der Vertrag umfasst eine Seeplattform sowie eine Landstation; die Plattform ist mit rund 90 Metern Länge, 50 Metern Breite und 60 Metern Höhe annähernd so groß wie eine Offshore‑Bohrinsel.

    Für Rostock bedeutet der Auftrag einen erheblichen Industrieimpuls: Bei Neptun Smulders sollen nach Unternehmens‑ und Landesangaben rund 500 neue Arbeitsplätze entstehen, hinzu kämen bis zu 500 weitere Stellen bei Zulieferern und Dienstleistern während der Bauphase. Siemens Energy wird die Übertragungstechnologie liefern und zudem einen Servicevertrag über bis zu zehn Jahre erhalten, der Wartung, IT‑Services und Rufbereitschaften abdeckt. Die Konverter wandeln den auf See erzeugten Wechselstrom in Gleichstrom um, was für den verlustarmen Transport über lange Strecken entscheidend ist; die Anlagen sollen etwa 200 Kilometer westlich von Sylt installiert und bis Ende 2034 in Betrieb genommen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    154,00€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,86€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Vergabe markiert zudem die Rückkehr des Konverterbaus nach Deutschland: Nach Auslagerungen ins Ausland seit 2018 werden jetzt wieder wesentliche Komponenten in deutschen Werften gefertigt. Verhandlungen für eine zweite, baugleiche Plattform laufen; sollten beide Aufträge zustande kommen, summierte sich das Auftragsvolumen für Neptun Smulders auf rund 2,5 Milliarden Euro – vorwiegend für Produktion und Dienstleistungen in Mecklenburg‑Vorpommern.

    Aus wirtschaftspolitischer Sicht ist der Schritt doppelt bedeutsam: Er stärkt die regionale Wertschöpfungskette, verbindet maritimes Know‑how mit Energiewendeinfrastruktur und schafft industrienahe Beschäftigung. Die Bundesregierung kalkuliert mittelfristig mit rund 33 benötigten Plattformen für den heimischen Markt bis 2045, was ein erhebliches industrielles Marktpotenzial signalisiert.

    Gleichzeitig bleiben Risiken: Zeitpläne bis 2034, Fachkräftesicherung, Zulieferkapazitäten und Kostensteigerungen müssen gesteuert werden. Für Anleger bietet der Auftrag Rückenwind für Siemens Energy; technische Beobachter verweisen jedoch auf kurzfristige Chartmarken – Unterstützung bei rund 138–140 Euro, relevante Widerstände erst ab 150 respektive 158–160 Euro. Entscheidend für nachhaltigen Nutzen bleibt, dass auf diesen Referenzauftrag weitere folgen.

    Die Auftragssumme dürfte auch fiskalpolitisch spürbar sein: Steuereinnahmen, Vorleistungen und Aufträge an Zulieferer stärken Haushalte der Küstenländer und reduzieren Importabhängigkeiten in sensiblen Technologien. Zugleich erhöhen sich Anforderungen an Logistik, Großmontageflächen und Hafeninfrastruktur. Damit Deutschland nicht nur einzelne Leuchtturmprojekte realisiert, bedarf es einer abgestimmten Industriepolitik, die Qualifizierungsprogramme, Exportförderung und standardisierte Plattformdesigns unterstützt, um Skaleneffekte zu erzielen und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Kurzfristig ist Geduld gefragt; mittelfristig bietet das Projekt eine Chance für nachhaltiges industrielles Wachstum an der Küste und Arbeitsplätze.



    Siemens Energy

    +2,24 %
    +17,95 %
    -3,55 %
    +6,94 %
    +83,64 %
    +607,67 %
    +524,62 %
    +659,57 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
    Siemens Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 163,0EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Riesenauftrag: Deutschland baut wieder Offshore‑Konverter – 500 Jobs Mit der Vergabe eines Milliardenauftrags durch den Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beginnt in Deutschland der Neubeginn des Baus großskaliger Offshore-Konverterplattformen. Ein Konsortium aus Siemens Energy und Neptun Smulders Offshore Renewables …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     