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    Rheinmetall revolutioniert Luftverteidigung: Billigraketen, Drohnen, Euro-JV

    Rheinmetall revolutioniert Luftverteidigung: Billigraketen, Drohnen, Euro-JV
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Auf der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory hat Rheinmetall mit mehreren Ankündigungen seine strategische Neuausrichtung hin zu luftgestützten und digital vernetzten Verteidigungslösungen bekräftigt – und zeigt dabei vor allem ein klares Geschäftsmodell: Nachfrage in Europa in Geld zu verwandeln.

    Kern der Meldungen ist die geplante Gründung eines Joint Ventures mit dem südkoreanischen Rüstungsunternehmen LIG Defence & Aerospace (LIG D&A). Rheinmetall will die Mehrheit halten; Ziel ist die Entwicklung und Produktion preiswerter Lenkflugkörper zur Abwehr von Gleitbomben und ähnlichen Bedrohungen. Der Ukrainekrieg habe gezeigt, wie effektiv solche unauffälligen Flugkörper sein können und gleichzeitig die Kostenbilanz der Luftverteidigung strapazieren: Große Abfangraketen kosten mitunter mehr als eine Million Euro, während die neuen Flugkörper laut Rheinmetall im hohen fünfstelligen Euro-Bereich liegen sollen. LIG bringt Produktionskompetenz bei Raketen, Sonaren und Schiffsdrohnen mit (2025: ~2,5 Mrd. Euro Umsatz, 6.000 Beschäftigte); Rheinmetall dagegen steht mit rund 10 Mrd. Euro Umsatz und 34.000 Beschäftigten für eine deutlich größere industrielle Basis. Gemeinsam wollen beide Unternehmen in Europa forschen, produzieren und vermarkten – ein Schritt, der Rheinmetall Marktanteile in der zunehmend lukrativen, mehrschichtigen Luftverteidigung sichern soll.

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    Parallel präsentierte KNDS auf der Messe mit dem „Capint“ einen neuen Kampfpanzer als französische Zwischenlösung vor dem deutsch-französischen MGCS-Programm. Frankreichs Verteidigungsministerin stellte klar, dass Verzögerungen beim MGCS eine zügige Modernisierung der Panzerkräfte erfordern; der Capint soll diese Lücke schließen und zugleich den Weg für MGCS ebnen. Das Signal ist eindeutig: Nationale Bandbreite und Zwischenlösungen gewinnen an Bedeutung, falls bilaterale Großprojekte (wie FCAS) ins Stocken geraten.

    Rheinmetall stellt außerdem seine Fortschritte bei Loitering Munitions (so genannte Kamikaze-Drohnen) vor: Ein 20-Fuß-Container als mobile Abschussbasis für 18 Drohnen, Reichweite bis 100 km, bis zu 70 Minuten Flugzeit, 4 kg Sprengladung. Vernetzung über die „Rheinmetall Battlesuite“ und Produktion in Neuss verdeutlichen den Wandel vom klassischen Hersteller schwerer Systeme hin zu vernetzten, digitalen Gesamtlösungen.

    Wirtschaftlich bedeutet das: Rheinmetall diversifiziert, adressiert die hohe Nachfrage nach kosteneffizienten Abwehrsystemen und stärkt seine Position in einem wachsenden europäischen Verteidigungsmarkt. Risiken bleiben – von ethisch-regulatorischen Debatten um autonome Waffensysteme über Exportrestriktionen bis zu technologischen Abhängigkeiten bei internationalen Partnerschaften. Insgesamt zeigt sich ein Markt, in dem Geschwindigkeit, Vernetzung und Kostenoptimierung die Wettbewerbsbedingungen neu definieren.



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