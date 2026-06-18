Redcare schießt 18% hoch — E‑Rezept-Potenzial oder Übertreibung?
Deutsche und Schweizer Banken haben nach Redcares angehobenem Jahresausblick ihre Kursziele moderat nach oben gesetzt – die Branche bleibt jedoch geteilter Meinung über das Chancen-Risiko-Profil der Online-Apotheke. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 99 auf 102 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Jan Koch wertete den neuen Ausblick als stärkeren Impuls für den Konsens, sprach von rund 15 Prozent höheren Erwartungen und erhöhte seine EBITDA-Schätzung für 2026 um zwölf Prozent. Die UBS erhöhte ihr Kursziel von 55 auf 60 Euro, beließ die Bewertung aber bei „Neutral“. Olivier Calvet lobte das starke zweite Quartal und die konkretisierte Zielspanne für die operative Marge, sah den Zeitpunkt der Veröffentlichung allerdings als überraschend an und bewertete den Ausblick insgesamt nicht als übermäßig optimistisch.
Die Börse reagierte heftig: Nach Vorlage der neuen Zahlen sprang die Redcare-Aktie am Montagabend im Späthandel um fast 18 Prozent und setzte die Gewinne am Dienstagvormittag fort. Der Kurs näherte sich mit rund 59,45 Euro der wichtigen 60-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie, deren Überschreiten als charttechnisch bedeutsam gewertet wird. Marktbeobachter hoben hervor, dass das höhere Profitabilitätsziel Bedenken über Margenverwässerung etwa durch Bonusprogramme oder verstärkte Werbeausgaben dämpfe. Andere warnen jedoch, dass ein gutes Quartal noch keine Garantie für nachhaltig positiven freien Cashflow ist.
Parallel zur Analystenreaktion entbrannte in Anlegerforen hitzige Diskussion. Beiträge sprechen von einem Short-Squeeze und berichten von schnellen Gewinnen einzelner Privatanleger. Ein detailliertes Foren-Posting kritisiert das Management für einen zu konservativen Ausblick: Der Verfasser verweist auf strukturelle Wachstumstreiber wie die zunehmende Nutzung des E-Rezepts (E-Rezept-Kunden: 1 Mio Ende 2024, 1,6 Mio Ende 2025) sowie auf starke Umsatzzahlen 2025 (Gesamt: 2,94 Mrd. Euro; Non-RX 1,872 Mrd.; RX 1,069 Mrd., davon Deutschland 503 Mio.). Nach dessen Rechnung würde allein der Kundenzuwachs eine RX-Umsatzsteigerung von rund 23 Prozent nahelegen – deutlich über der Unternehmensbandbreite. Er nennt zudem operative Fortschritte: neue Verteilzentren, ein Automatisierungsprojekt in Sevenum, das Arbeitskosten pro Order deutlich senken soll, sowie eine Anleihefinanzierung bis 2032, die kurzfristig Kapitalbedarf ausschließe.
Fazit: Analysten korrespondierend mit einer vorsichtigen Aufwärtsrevision, die Aktie reagiert mit kräftigen Kursgewinnen. Entscheidender bleibt jedoch, ob Redcare die angehobenen Margen und nachhaltige Cashflows tatsächlich liefern kann – Anleger sehen zwischen konservativer Guidance und strukturellem Upside durch E-Rezepte derzeit die Kernfrage für die weitere Bewertung.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 64,40EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
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