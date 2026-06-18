Redcare schießt 18% hoch — E‑Rezept-Potenzial oder Übertreibung?

Deutsche und Schweizer Banken haben nach Redcares angehobenem Jahresausblick ihre Kursziele moderat nach oben gesetzt – die Branche bleibt jedoch geteilter Meinung über das Chancen-Risiko-Profil der Online-Apotheke. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 99 auf 102 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Jan Koch wertete den neuen Ausblick als stärkeren Impuls für den Konsens, sprach von rund 15 Prozent höheren Erwartungen und erhöhte seine EBITDA-Schätzung für 2026 um zwölf Prozent. Die UBS erhöhte ihr Kursziel von 55 auf 60 Euro, beließ die Bewertung aber bei „Neutral“. Olivier Calvet lobte das starke zweite Quartal und die konkretisierte Zielspanne für die operative Marge, sah den Zeitpunkt der Veröffentlichung allerdings als überraschend an und bewertete den Ausblick insgesamt nicht als übermäßig optimistisch.

Die Börse reagierte heftig: Nach Vorlage der neuen Zahlen sprang die Redcare-Aktie am Montagabend im Späthandel um fast 18 Prozent und setzte die Gewinne am Dienstagvormittag fort. Der Kurs näherte sich mit rund 59,45 Euro der wichtigen 60-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie, deren Überschreiten als charttechnisch bedeutsam gewertet wird. Marktbeobachter hoben hervor, dass das höhere Profitabilitätsziel Bedenken über Margenverwässerung etwa durch Bonusprogramme oder verstärkte Werbeausgaben dämpfe. Andere warnen jedoch, dass ein gutes Quartal noch keine Garantie für nachhaltig positiven freien Cashflow ist.