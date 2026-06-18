JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi rechnet mit einem ordentlichen zweiten Quartal des Nutzfahrzeugherstellers, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick nach seinem Gespräch mit Finanzchefin Eva Scherer bei der JPMorgan-Branchenkonferenz in London schrieb. Daimler Truck sollte kurzfristig vom starken Auftragsbestand in wichtigen Regionen wie Europa und Nordamerika profitieren. Mittelfristig am wichtigsten sei aber, dass das Unternehmen die richtigen strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität in Europa ergreife, etwa durch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 42,03EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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