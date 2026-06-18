JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 15,90EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was einem Rückgang von -12,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer