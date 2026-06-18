JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 15,90EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
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