Deutsche Post im Aufwind: 4,36 Mio. Aktienrückkäufe & JPMorgan-Ziel €60

Deutsche Post hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 8. und 12. Juni 2026 insgesamt 815.090 eigene Aktien erworben. Die Transaktionen wurden über mehrere Börsenplätze – vorrangig Xetra, daneben CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe – abgewickelt. Der gewichtete Durchschnittspreis der in diesem Zeitraum zurückgekauften Papiere lag bei 51,3614 Euro, das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 41,86 Millionen Euro. Seit Beginn des aktuellen Programms am 2. April 2026 wurden bisher insgesamt 4.363.119 Aktien zurückgenommen. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Einzelgeschäfte ist auf der Investor-Website von Deutsche Post verfügbar; Ansprechpartner ist Martin Ziegenbalg, EVP Investor Relations.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Bekanntgabe, übermittelt am 15. Juni 2026 über den Dienst EQS News, folgt dem Marktmechanismus, mit dem Unternehmen Kapital an Aktionäre zurückführen, die Aktienkurse stützen und die Kennzahlen pro Aktie (z. B. Gewinn je Aktie) verbessern können. In Kombination mit der beachtlichen Stückzahl unterstreicht das Volumen das operative Selbstvertrauen der Unternehmensführung – zumal Rückkäufe häufig als Signal interpretiert werden, dass Management und Aufsichtsrat die Aktie als unterbewertet einschätzen oder überschüssige Liquidität vorhandenen Investitionsbedarfen vorziehen.

Parallel dazu bestätigte die US-Investmentbank JPMorgan ihre Kaufempfehlung („Overweight“) für die Aktie der DHL Group / Deutsche Post und erhöhte das Kursziel von 56,50 auf 60,00 Euro. Analystin Alexia Dogani hob auf der „European Industrials Conference“ hervor, dass das Management zuversichtlich sei, die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten zu bewältigen. Entscheidende Aufgaben für die nächste Phase seien die eigenständige Wiederaufnahme von Volumenwachstum, das Festhalten an Kostendisziplin und das Nutzen verbesserter operativer Hebelwirkungen. JPMorgan sieht das operative Ergebnis für das zweite Quartal etwas über Konsensniveau (+5 Prozent) und bewertet die Aktie vor dem Hintergrund erwarteter Gewinne bis 2029 als attraktiv.

Zusammengefasst deuten die parallelen Signale – substanzielle Aktienrückkäufe und eine Analystenaufwertung mit erhöhtem Kursziel – auf eine strategische Kombination aus Kapitalrückführung und wachstumsorientierter Erwartung an die Profitabilität hin. Für Anleger ist dies ein Indiz erhöhter Management-Überzeugung und kurzfristiger Kursunterstützung; mittelfristig bleiben allerdings die Entwicklung des Volumens und die makroökonomischen Rahmenbedingungen als entscheidende Performance-Treiber.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 52,53EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.