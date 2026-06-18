AT&S setzt aufs KI‑Zeitalter: 1,5–2 Mrd. Ausbau in Malaysia, 400 Mio‑Hybrid

Die Maßnahme ist Reaktion auf einen strukturellen Wandel in der Halbleiternachfrage: KI‑Infrastruktur, Chiplet‑Designs und heterogene Systemarchitekturen erhöhen Anforderungen an größere, mehrlagige und energieneffiziente Substrate. AT&S betont technologische Führerschaft und Skalierbarkeit als Wettbewerbsvorteile und sieht sich als Partner der Wahl für die nächste Wachstumsphase.

AT&S treibt seine Expansion in Malaysia voran und sichert sich zugleich frische Finanzierung – beides markiert einen strategischen Schwenk des Leiters der IC‑Substrat‑ und Leiterplattenproduktion hin zu einer offensiven Wachstumspolitik im Umfeld der KI‑Aufrüstung. Am 15. Juni kündigte der Leobener Konzern den Ausbau des Werks Kulim an: Geplant sind die Ausstattung von Werk 2 sowie der Neubau einer Produktionsanlage für IC‑Substrate‑Cores und hochentwickelte Leiterplatten. Grundlage sind Rahmenvereinbarungen mit AMD und einem weiteren großen Technologiepartner; AT&S spricht von langfristigen Kundenzusagen, die das Projekt tragen sollen. Die Gesamtinvestitionen für diesen strategischen Ausbau werden mit 1,5–2,0 Mrd. € beziffert.

Finanziell verknüpft das Management Ausbaupläne mit konservativer Bilanzpolitik: Zur Stärkung der Kapitalbasis gab AT&S die erfolgreiche Platzierung einer tief nachrangigen, unbefristeten Wandelschuldverschreibung (Hybrid‑Convertible) über 400 Mio. € bekannt. Die Anleihe wird initial mit einem niedrigen Fixzins belegt (Angaben zwischen 2,50 % und 3,00 % bis zum ersten Zinsanpassungstag), danach mit einem variablen Satz (5‑Jahres‑Euro‑Mid‑Swap + 1.000 Basispunkte) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis soll mit einer Prämie von rund 25–30 % über dem Referenzkurs festgesetzt werden. Emissionserlös ist für allgemeine Unternehmenszwecke gedacht, insbesondere zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten; J.P. Morgan, Deutsche Bank und Citigroup führten die Transaktion.

Auf Basis der Kundenzusagen hat AT&S seine Jahresprognose merklich angehoben: Für 2026/27 wird nun eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung von 45–55 % (bisher 30–35 %) erwartet; die EBITDA‑Marge soll auf 32–37 % steigen (vorher 25–29 %). Erwarteter operativer Free Cashflow soll positiv sein, das Management plant jedoch für 2026/27 ein deutlich erhöhtes Capex‑Volumen von rund 1,0–1,2 Mrd. € (zuvor 400 Mio. €).

Risiken bleiben: Geopolitische Verschärfungen und Materialengpässe (etwa bei Fiberglasmatten) sind in der Prognose nicht berücksichtigt und könnten die Umsetzung belasten. Zudem steigert die Bündelung großer Kapazitäten in Kulim die Abhängigkeit von wenigen Großkunden.

Kurz danach meldete Bank of America eine Beteiligung an AT&S von insgesamt 4,49 % (direkte Aktienposition 1,99 %, Finanzinstrumente 2,50 %), was das gesteigerte Interesse institutioneller Investoren an der Wachstumsstory unterstreicht. Insgesamt positioniert sich AT&S offensiv – mit Chancen durch den KI‑Boom, aber auch mit bedeutenden Ausführungs‑ und Marktpreisrisiken.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 218EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.