Porsche-Aktie auf Rekordjagd — Analysten loben, Bewertung alarmiert

Porsche-Aktie bleibt in Bewegung: Analystenlob trifft auf hohe Bewertung Die Aktie der Porsche AG setzte am Dienstagmorgen kurzfristig neue Bestmarken und erreichte mit 50,66 Euro den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2025. Nach einer Erholung von rund 42 Prozent seit dem Jahrestief im März drehte das Papier jedoch intraday ins Minus und notierte zuletzt bei etwa 49 Euro (-1,5 Prozent). Die starken Kurssprünge spiegeln eine Kombination aus Momentum-Effekten und positiver Analystenstimmung wider, zugleich wächst die Debatte um die Nachhaltigkeit der Rallye angesichts einer bereits üppigen Bewertung. Auslöser der jüngsten Bewegung war eine Neubewertung durch die britische Investmentbank Barclays: Analyst Henning Cosman hob das Kursziel von 40 auf 50 Euro an und stufte die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Cosman begründet seinen Schritt damit, dass die Porsche-Aktie den europäischen Autosektor in den vergangenen Monaten deutlich übertroffen habe und derzeit keine offensichtlichen Belastungsfaktoren vorlägen. Trotz der positiven Einstufung kappte er allerdings erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, erwartet für 2028 aber wieder Ergebnisse auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Genau dieses Jahr stehe daher im Fokus der Marktteilnehmer.

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