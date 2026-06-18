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    Porsche-Aktie auf Rekordjagd — Analysten loben, Bewertung alarmiert

    Porsche-Aktie auf Rekordjagd — Analysten loben, Bewertung alarmiert
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche-Aktie bleibt in Bewegung: Analystenlob trifft auf hohe Bewertung

    Die Aktie der Porsche AG setzte am Dienstagmorgen kurzfristig neue Bestmarken und erreichte mit 50,66 Euro den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2025. Nach einer Erholung von rund 42 Prozent seit dem Jahrestief im März drehte das Papier jedoch intraday ins Minus und notierte zuletzt bei etwa 49 Euro (-1,5 Prozent). Die starken Kurssprünge spiegeln eine Kombination aus Momentum-Effekten und positiver Analystenstimmung wider, zugleich wächst die Debatte um die Nachhaltigkeit der Rallye angesichts einer bereits üppigen Bewertung.

    Auslöser der jüngsten Bewegung war eine Neubewertung durch die britische Investmentbank Barclays: Analyst Henning Cosman hob das Kursziel von 40 auf 50 Euro an und stufte die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Cosman begründet seinen Schritt damit, dass die Porsche-Aktie den europäischen Autosektor in den vergangenen Monaten deutlich übertroffen habe und derzeit keine offensichtlichen Belastungsfaktoren vorlägen. Trotz der positiven Einstufung kappte er allerdings erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, erwartet für 2028 aber wieder Ergebnisse auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Genau dieses Jahr stehe daher im Fokus der Marktteilnehmer.

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    Die Einschätzung von Barclays ergänzt eine Reihe institutioneller Empfehlungen, die Porsche zuletzt kräftig beflügelt haben: Bereits im Juni hatten Goldman Sachs und die UBS Kaufempfehlungen ausgesprochen und Kursziele von 59 bzw. 60 Euro genannt. Damit besteht aus Sicht der Bankstrategen noch deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

    Für Anleger bleibt die Lage jedoch ambivalent. Auf der einen Seite stützen positive Research-Stimmen und Momentum die Rallye; auf der anderen Seite mahnt Barclays selbst zur Vorsicht angesichts einer als "sehr üppig" bezeichneten Bewertung. Kurzfristig könnten Gewinnmitnahmen oder eine Neubewertung der Ergebnisprognosen die Volatilität erhöhen, während langfristig die operative Entwicklung ab 2028 zum überwiegenden Grad den Kursverlauf bestimmen dürfte.

    Fazit: Die Porsche-Aktie profitiert derzeit von Broker-Optimismus und starkem Momentum, bleibt aber anfällig für Rücksetzer, solange die operative Erholung nicht klar über die 2028-Prognosen hinaus bestätigt wird. Anleger sollten daher die jüngsten Analystenrevisionen und die Geschäftskennzahlen genau beobachten.



    Porsche AG

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    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 48,81EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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