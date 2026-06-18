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    VW im Kreuzfeuer: Dividende, Jobabbau und ungewisse Werkszukunft

    VW im Kreuzfeuer: Dividende, Jobabbau und ungewisse Werkszukunft
    Foto: Ole Spata - dpa

    Vor der VW-Hauptversammlung am Donnerstag steht der Konzern unter erheblicher innen- und außenpolitischer Beobachtung: Umweltschutzverbände und kritische Aktionäre monieren eine zu hohe Dividende angesichts umfangreicher Umstrukturierungen und Personalabbaus, während Produktionskürzungen an einem traditionsreichen Standort die Debatte um Zukunftsperspektiven und mögliche Neuausrichtungen anheizen.

    Volkswagen schlägt auf der Hauptversammlung eine Dividende von 5,20 Euro je Stamm- und 5,26 Euro je Vorzugsaktie vor – jeweils 1,10 Euro weniger als im Vorjahr. Kritiker wie der BUND und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre bemängeln jedoch, dass dieser Rückgang deutlich weniger stark ausfalle als der Einbruch des Konzernergebnisses: Das Ergebnis nach Steuern fiel 2025 um 44 Prozent von 12,4 auf 6,9 Milliarden Euro. Insgesamt würden rund 2,6 Milliarden Euro an Aktionäre ausgeschüttet. Der BUND fordert, Mittel im Unternehmen zu halten und stärker in die Produktion kleiner, sparsamer Elektrofahrzeuge „Made in Europe“ zu investieren, statt sie durch vergleichsweise hohe Dividenden abfließen zu lassen.

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    Parallel verschärft VW die Lage am Standort Osnabrück: Der jährliche Werksurlaub soll im August verlängert werden, nach der Sommerpause ist laut Werkssprecherin eine Vier-Tage-Woche geplant; das Werk mit rund 2.000 Beschäftigten fertigt derzeit nur noch das T‑Roc Cabrio, dessen Nachfrage saisonal stark schwankt. Der Betriebsrat warnt, die Arbeit gehe „absehbar zur Neige“, und sieht die ursprüngliche Produktionsplanung bis September nächsten Jahres hinfällig. VW betont, solche Anpassungen seien Teil regulärer Produktionsplanung; zugleich prüft der Konzern Perspektiven für den Standort über 2027 hinaus.

    Klar wird dadurch auch die Diskussion über eine mögliche Umnutzung: VW verhandelt laut Unternehmen mit Rüstungsfirmen über eine Nutzung des Werks nach Auslaufen der Pkw-Produktion 2027. Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Olaf Lies fordert, Volkswagen solle bei einer möglichen Neuausrichtung Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Partnern tragfähige Perspektiven entwickeln, statt den Standort einfach abzugeben. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte und verfügt zusammen mit Arbeitnehmervertretern über eine Mehrheit im Aufsichtsrat.

    Hinzu kommt die konzernweite Restrukturierung: CEO Oliver Blume kündigte an, die Belegschaft in Deutschland bis Jahresende um 19.000 Stellen zu reduzieren; die Fertigungskosten an deutschen Standorten seien bereits bis 2025 um mehr als 20 Prozent gesenkt worden. Vor der Hauptversammlung stehen damit strategische, soziale und politische Fragen zur Debatte: Dividendenpolitik, Investitionen in Elektromobilität, Arbeitsplatzsicherung und die Rolle des Unternehmens in regionaler Industriepolitik. Die Aktionäre müssen abschließend über die vorgeschlagene Ausschüttung abstimmen.



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