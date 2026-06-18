OHB startet 500‑Mio.-Kapitalrunde – Wachstumsschub bei Raumfahrt

OHB SE hat den Start einer groß angelegten Kapitalmaßnahme angekündigt: Geplant ist eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von rund 500 Millionen Euro, verbunden mit einer Ausweitung des Streubesitzes. Formal erfolgt das Angebot als öffentliches Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre; maßgebliche Großaktionäre – die Familie Fuchs und Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (mit indirektem Bezug zu KKR) – werden jedoch auf ihre Bezugsrechte verzichten. Dadurch sollen etwa 94 % der neu ausgegebenen Aktien über eine parallele Privatplatzierung neben bestehenden Orchid-Lux-Aktien verkauft werden. Die Familie Fuchs gibt keine Aktien ab und bleibt Mehrheitsaktionärin; Orchid Lux will einen Teil ihrer Beteiligung veräußern, aber nach der Transaktion die Mehrheit ihrer aktuellen Beteiligung behalten und weiter Aktionär bleiben.

OHB begründet die Kapitalaufnahme mit einer beschleunigten Wachstumsphase: Mittel sollen vorrangig für die Industrialisierung der Produktion, Kapazitätserweiterungen, strategische M&A-Optionen, Investitionen in Trägerraketen und Anlagen sowie für Zukunftsprogramme (z. B. Mondexploration, LEO-Missionen) verwendet werden. Das Management verweist auf einen Rekord-Auftragsbestand von rund 3,4 Milliarden Euro, der Umsatzsichtbarkeit für die kommenden Jahre schaffe. Strategisches Ziel ist mittelfristig eine Steigerung der Gesamtleistung auf über vier Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 13 %.