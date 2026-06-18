OHB startet 500‑Mio.-Kapitalrunde – Wachstumsschub bei Raumfahrt
OHB SE hat den Start einer groß angelegten Kapitalmaßnahme angekündigt: Geplant ist eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von rund 500 Millionen Euro, verbunden mit einer Ausweitung des Streubesitzes. Formal erfolgt das Angebot als öffentliches Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre; maßgebliche Großaktionäre – die Familie Fuchs und Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (mit indirektem Bezug zu KKR) – werden jedoch auf ihre Bezugsrechte verzichten. Dadurch sollen etwa 94 % der neu ausgegebenen Aktien über eine parallele Privatplatzierung neben bestehenden Orchid-Lux-Aktien verkauft werden. Die Familie Fuchs gibt keine Aktien ab und bleibt Mehrheitsaktionärin; Orchid Lux will einen Teil ihrer Beteiligung veräußern, aber nach der Transaktion die Mehrheit ihrer aktuellen Beteiligung behalten und weiter Aktionär bleiben.
OHB begründet die Kapitalaufnahme mit einer beschleunigten Wachstumsphase: Mittel sollen vorrangig für die Industrialisierung der Produktion, Kapazitätserweiterungen, strategische M&A-Optionen, Investitionen in Trägerraketen und Anlagen sowie für Zukunftsprogramme (z. B. Mondexploration, LEO-Missionen) verwendet werden. Das Management verweist auf einen Rekord-Auftragsbestand von rund 3,4 Milliarden Euro, der Umsatzsichtbarkeit für die kommenden Jahre schaffe. Strategisches Ziel ist mittelfristig eine Steigerung der Gesamtleistung auf über vier Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 13 %.
Das Profil von OHB als integrierter europäischer Raumfahrt-Prime mit den Segmenten Space Systems, Access to Space und Digital wird als Wettbewerbsstärke hervorgehoben. Aktive Ausbaumaßnahmen umfassen neue und erweiterte Fertigungsstandorte in Turin, Stockholm, Bremen, Oberpfaffenhofen, Augsburg und Schöneck sowie Partnerschaften und Joint Ventures (u. a. KIRK, OHB Rheinmetall Space Networks). Beteiligte Konsortialbanken sind unter anderem Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Rothschild & Co Redburn; weitere Bookrunner sind Berenberg, Commerzbank, Jefferies und UniCredit.
Die Transaktion ist noch von Marktbedingungen und entsprechenden Beschlüssen abhängig; ein prospektpflichtiger Angebotsprospekt soll erstellt und von der BaFin gebilligt werden. Rechtliche Hinweise betonen Vertriebseinschränkungen in mehreren Jurisdiktionen (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan, Südafrika), mögliche Stabilisierungsmaßnahmen und Meldepflichten (u. a. italienische „Golden Power“-Regelung ab 3 %). Investoren werden auf die mit Aktienemissionen verbundenen Risiken hingewiesen; ein Erwerb der Papiere sollte ausschließlich auf Basis des später veröffentlichten Prospekts erfolgen. Insgesamt zielt OHB mit der Maßnahme auf Kapitalisierung der Wachstumsdynamik bei gleichzeitiger Beibehaltung der Familienmehrheit.
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 394,5EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.
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