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    Manz Asia liefert erfolgreich das weltweit erste Produktionssystem für die elektrochemische Abscheidung (ECD) bei der Panel-Level-Packaging (PLP) im Format 310 mm × 310 mm

    • Das weltweit erste Produktionssystem für die elektrochemische Abscheidung (ECD) bei der Panel-Level-Packaging (PLP) im Format 310 mm × 310 mm wurde an die Produktionslinie des Kunden ausgeliefert.
    • Die Omni-X-Serie deckt Plattformen mit 310 mm, 510 mm und 700 mm ab und ermöglicht damit ein breites Spektrum an Panel-Level-Fertigungsanwendungen.
    • Unterstützt werden FOPLP-, CoPoS- und TGV-Anwendungen für die Märkte KI, HPC und High-End-Speichermärkte.

    TAOYUAN, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Manz Asia ein führender Hersteller von Anlagen für das Advanced Packaging in der Halbleiterindustrie, hat das weltweit erste Serienproduktionssystem für die elektrochemische Abscheidung (ECD) im Rahmen der Panel-Level-Packaging (PLP) im Format 310 mm × 310 mm erfolgreich ausgeliefert. Das System erweitert das Portfolio von Manz Asia im Bereich der Advanced Packaging-Technologie und demonstriert das integrierte hauseigene Know-how in den Bereichen Prozessinnovation, Anlagentechnik und Großserienfertigung.

    Manz Asia World’s First 310mm × 310mm Panel-Level Packaging ECD Production System

    Die neue ECD-Plattform ist äußerst flexibel konzipiert, um sowohl quadratische Glas- als auch Metallträger zu unterstützen, und integriert nasschemische Prozessmodule für die Herstellung von Redistribution Layers (RDL).

    Das Advanced Packaging ist auf Basis von FOPLP, CoPoS und TGV ausgelegt. Das 310 mm × 310 mm-Format bietet Vorteile hinsichtlich Skalierbarkeit, Panel-Auslastung und Produktionsausbeute und positioniert sich damit als Schlüsseltechnologie für  das Panel-Level-Packaging zur Unterstützung von Anwendungen in den Bereichen KI, Hochleistungsrechnen (HPC), High-Bandwidth Memory (HBM) und Hochgeschwindigkeitsverbindungen.

    Das Advanced Packaging verschmilzt zunehmend mit modernsten Halbleiterprozesstechnologien, wobei sich die Fertigungskapazitäten zunehmend auf Taiwan konzentrieren. Diese Entwicklung treibt die architektur- und knotenübergreifende Integration innerhalb der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette massiv voran.

    Durch die Nutzung starker interner F&E-Kapazitäten und die enge Zusammenarbeit mit führenden IDM- und Verpackungskunden treibt Manz Asia die technologische Weiterentwicklung und den Einsatz in der Serienfertigung weiter voran und stärkt damit seine Position im globalen Ökosystem für Panel-Level-Verpackungsanlagen.

    Das ECD-System integriert nahtlos eine vollständige Palette nasschemischer Prozessmodule, einschließlich Reinigung, Entwicklung, Ätzen und Strippen, und unterstützt sowohl Spin- als auch Spray Prozessen entsteht so eine ganzheitliche RDL-Fertigungslösung im Panel-Level-Format von 310 mm x 310 mm.

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    Manz Asia liefert erfolgreich das weltweit erste Produktionssystem für die elektrochemische Abscheidung (ECD) bei der Panel-Level-Packaging (PLP) im Format 310 mm × 310 mm Das weltweit erste Produktionssystem für die elektrochemische Abscheidung (ECD) bei der Panel-Level-Packaging (PLP) im Format 310 mm × 310 mm wurde an die Produktionslinie des Kunden ausgeliefert.Die Omni-X-Serie deckt Plattformen mit 310 mm, 510 mm …
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