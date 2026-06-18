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    Analysten kürzen BMW‑Ziele drastisch – Margen‑Schock und China‑Alarm

    Analysten kürzen BMW‑Ziele drastisch – Margen‑Schock und China‑Alarm
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Mehrere große Analystenhäuser haben nach der überraschenden Prognosesenkung von BMW ihre Kursziele deutlich reduziert, ohne die Mehrzahl ihrer positiven Einstufungen komplett aufzugeben. Deutsche Bank Research senkte das Ziel von 100 auf 90 Euro, beließ die Empfehlung aber auf "Buy" und kritisierte, dass die Telefonkonferenz zur Gewinnwarnung mehr Fragen als Antworten geliefert habe. JPMorgan kürzte das Ziel von 100 auf 82 Euro und hielt an "Overweight" fest; Analyst Jose Asumendi bezeichnete die Mitteilung als Weckruf für die Branche und forderte eine Neuausrichtung der Strategie im Kompaktsegment China, etwa durch radikale Änderungen in der Zulieferstruktur oder durch Kooperationen mit chinesischen Partnern. Die DZ Bank reduzierte den fairen Wert von 94 auf 75 Euro und sprach ebenfalls von einer Überraschung unter neuer Managementführung; sie sieht negative Einmaleffekte im zweiten Halbjahr und erwartet, dass Konsenserwartungen weiter fallen werden. Barclays behielt ein Kursziel von 82,50 Euro und die Einstufung "Underweight", verwies aber auf eine "dicke Margenwarnung" mit möglichen Signalwirkungen für Wettbewerber wie Mercedes.

    In der Summe zeigen die Analystenreaktionen eine vorsichtige Einschätzung der mittelfristigen Perspektive, aber deutlich größere Abwärtsrisiken als zuvor angenommen. Hauptgründe sind die nachlassende Nachfrage in China, Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen wie den Iran-Konflikt sowie strukturelle Herausforderungen beim Übergang zur "Neuen Klasse" und im Kompaktsegment. Operative Maßnahmen zur Kosten- und Effizienzsteigerung wurden zwar angekündigt, könnten jedoch kurzfristig Belastungen durch einmalige Aufwendungen erzeugen.

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    Kurzfristig dürften die anstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni und die Zahlen zum zweiten Quartal im späten Juli wenig neue Orientierung liefern. Entscheidender dürfte der Kapitalmarkttag im Oktober sein, auf dem Analysten Kapazitätsanpassungen in Europa und ein klareres Sparprogramm erwarten. Für Anleger bedeuten die Analystensenkungen erhöhte Volatilität und mögliche weitere Anpassungen der Konsenserwartungen. Fundamentale Risiken bleiben hoch: China-Absatz, Margendruck, Umsetzung der Produkt- und Lieferantenstrategie sowie geopolitische Einflüsse. Händlerkommentare aus Foren spiegeln zusätzliche Skepsis mit teils deutlich niedrigeren Zielvorstellungen und fordern tiefgreifende Restrukturierungen.

    Einige Analysten begründen ihre Zurückhaltung trotz Kurszielsenkungen mit der soliden Bilanz und der Fähigkeit, mittelfristig Cashflows zu sichern, falls konsequente Kapazitätskürzungen und Effizienzprogramme durchgesetzt werden. Gleichwohl warnen Beobachter, dass die Umsetzung der "Neuen Klasse" technologisch und organisatorisch anspruchsvoll ist und dass ein Scheitern Marktanteile in China und Margenverluste bedeuten würde. Kurzfristig dürfte die Aktie anfällig für Sentiment‑Schwankungen bleiben; langfristige Investoren sehen hingegen Chancen, sofern BMW glaubwürdig Kostendisziplin zeigt und die Ausrichtung auf profitables Wachstum gelingt. Entscheidend werden konkrete Maßnahmenpakete und belastbare Zielvorgaben des Managements sein. Die kommenden Quartalszahlen und das Herbst-Update sind somit richtungsweisend für Anleger und Analysten.



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