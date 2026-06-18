Analysten kürzen BMW‑Ziele drastisch – Margen‑Schock und China‑Alarm

Mehrere große Analystenhäuser haben nach der überraschenden Prognosesenkung von BMW ihre Kursziele deutlich reduziert, ohne die Mehrzahl ihrer positiven Einstufungen komplett aufzugeben. Deutsche Bank Research senkte das Ziel von 100 auf 90 Euro, beließ die Empfehlung aber auf "Buy" und kritisierte, dass die Telefonkonferenz zur Gewinnwarnung mehr Fragen als Antworten geliefert habe. JPMorgan kürzte das Ziel von 100 auf 82 Euro und hielt an "Overweight" fest; Analyst Jose Asumendi bezeichnete die Mitteilung als Weckruf für die Branche und forderte eine Neuausrichtung der Strategie im Kompaktsegment China, etwa durch radikale Änderungen in der Zulieferstruktur oder durch Kooperationen mit chinesischen Partnern. Die DZ Bank reduzierte den fairen Wert von 94 auf 75 Euro und sprach ebenfalls von einer Überraschung unter neuer Managementführung; sie sieht negative Einmaleffekte im zweiten Halbjahr und erwartet, dass Konsenserwartungen weiter fallen werden. Barclays behielt ein Kursziel von 82,50 Euro und die Einstufung "Underweight", verwies aber auf eine "dicke Margenwarnung" mit möglichen Signalwirkungen für Wettbewerber wie Mercedes.

In der Summe zeigen die Analystenreaktionen eine vorsichtige Einschätzung der mittelfristigen Perspektive, aber deutlich größere Abwärtsrisiken als zuvor angenommen. Hauptgründe sind die nachlassende Nachfrage in China, Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen wie den Iran-Konflikt sowie strukturelle Herausforderungen beim Übergang zur "Neuen Klasse" und im Kompaktsegment. Operative Maßnahmen zur Kosten- und Effizienzsteigerung wurden zwar angekündigt, könnten jedoch kurzfristig Belastungen durch einmalige Aufwendungen erzeugen.