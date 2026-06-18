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    CANCOM: 1,00 € Dividende, Aktienrückkauf und Fokus auf KI-Wachstum

    CANCOM: 1,00 € Dividende, Aktienrückkauf und Fokus auf KI-Wachstum
    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE hat in der vergangenen Woche mehrere für Investoren relevante Signale gesetzt: Auf der Hauptversammlung am 17. Juni bestätigten die Aktionäre mit großer Mehrheit die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, darunter die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 sowie die erneute Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien. Die Zustimmung untermauert die strategische Ausrichtung des IT-Dienstleisters und signalisiert Vertrauen in das Management unter CEO Rüdiger Rath und CFO Thomas Stark.

    Stark zog in seiner Rede Bilanz eines durchwachsenen, aber gegen Jahresende stabilisierten Geschäftsjahres 2025 und hob die strategischen Schwerpunkte Artificial Intelligence (AI) und Digitale Souveränität hervor. CANCOM sieht in diesen Bereichen signifikante Wachstumspotenziale, da Unternehmen und öffentliche Auftraggeber weiterhin in sichere, souveräne IT-Infrastrukturen investieren. Für 2026 bestätigte der Vorstand die Prognose: ein Konzernumsatz zwischen 1.750 und 1.850 Mio. Euro, ein EBITDA von 110 bis 130 Mio. Euro und ein EBITA von 55 bis 75 Mio. Euro. CANCOM hatte 2025 rund 1,7 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet und beschäftigt etwa 5.300 Mitarbeiter an rund 80 Standorten in der DACH-Region und Zentraleuropa.

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    Parallel zur strategischen Bestätigung gab es leichte Verschiebungen in der Aktionärsstruktur: Union Investment Management GmbH meldete zwei Schwellenmeldungen gemäß WpHG. Am 12. bzw. 15. Juni lag die Summe ihrer wirtschaftlichen Beteiligung konstant bei 5,57 Prozent der Stimmrechte (bezogen auf 28.739.703 Gesamtstimmrechte). Die Zusammensetzung änderte sich jedoch: Zwischenmeldung vom 15. Juni wies 5,10 Prozent unmittelbar zuordenbare Stimmrechte und 0,47 Prozent durch Wertpapierleihe aus; die Meldung vom 16. Juni zeigt eine Verringerung der direkt zuordenbaren Stimmen auf 4,77 Prozent bei gleichzeitig erhöhten Anteilen aus Wertpapierleihe (0,80 Prozent). Ökonomisch bleibt Union Investment damit über der Meldegrenze von 5,0 Prozent, reagiert jedoch offenbar kurzfristig mit Umschichtungen in der Positionierung.

    Personell baut CANCOM seine Managed‑Services-Aktivitäten in Österreich aus: Zum 1. Juni übernahm Roman Oberauer als Managing Director der Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services für Cancom Austria. Oberauer bringt langjährige Führungserfahrung bei NTT Austria und A1 mit und soll die Skalierbarkeit, Automatisierung und den KI‑Einsatz in der Servicebereitstellung vorantreiben.

    Fazit: CANCOM bestätigt Kontinuität in Dividenden- und Kapitalpolitik, bekräftigt Wachstumskurs mit Fokus auf AI und Digitale Souveränität und stärkt Management sowie operativen Fokus in Managed Services — während institutionelle Investoren ihre Positionen technisch umschichten, ohne die wirtschaftliche Exponierung zu reduzieren.



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    CANCOM SE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 25,03EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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