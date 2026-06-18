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    Northern Data: Überraschender CEO-Abgang – Prognose deutlich erhöht

    Northern Data: Überraschender CEO-Abgang – Prognose deutlich erhöht
    Foto: adobe.stock.com

    Northern Data AG sorgt binnen weniger Tage für personelle und operative Schlagzeilen: Am 16./17. Juni 2026 gab das Frankfurter Unternehmen das vorzeitige, einvernehmliche Ausscheiden von Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand bekannt. Thillainathan, in den Mitteilungen sowohl als Vorstandsvorsitzender wie auch als Co-Chief Executive Officer bezeichnet, legt sein Mandat mit Wirkung zum 17. Juni 2026 nieder. Der Aufsichtsrat dankte ihm ausdrücklich für seine langjährige Tätigkeit und seinen Beitrag beim Aufbau der Northern Data Gruppe. Konkrete Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt; die Erklärung betont einvernehmliche Einigung.

    Zeitgleich hob Northern Data die Jahresprognose für 2026 deutlich an: Die Umsatzprognose wurde von zuvor 130–150 Mio. EUR auf nun 170–190 Mio. EUR erhöht. Als Treiber nennt das Management verbesserte Preisdynamiken und eine anhaltend hohe Auslastung der GPU-Infrastruktur. Ferner entschied die Gruppe, einen bislang als „zur Veräußerung“ klassifizierten GPU-Server-Cluster nicht zu verkaufen, sondern weiter zu betreiben — ein Schritt, der sowohl die Umsatzbasis stärkt als auch das operative Volumen in den kommenden Monaten erhöht.

    Für Investoren sind die Nachrichten doppelschneidig: Die Prognoseanhebung signalisiert klare operative Verbesserungen und Nachfrage nach GPU-basierten KI- und HPC-Dienstleistungen. Höhere Preise und starke Auslastung deuten auf günstige Marktbedingungen, möglicherweise getrieben von anziehendem KI-Workload und begrenzter Hardware-Verfügbarkeit. Die Entscheidung, den GPU-Cluster zu behalten, kann als Vertrauensbeweis in die Ertragskraft der Assets gewertet werden, reduziert aber kurzfristig Liquiditätspotenzial aus möglichen Veräußerungserlösen.

    Gleichzeitig wirft der abrupte Vorstandswechsel Fragen zur Führungsstabilität und zur strategischen Kontinuität auf. Ohne Nennung eines Nachfolgers bleibt unklar, wie die operative Leitung künftig strukturiert wird und ob die Rolle intern überbrückt wird. Märkte reagieren auf Managementwechsel sensibel; entscheidend wird sein, ob der Aufsichtsrat zeitnah eine klare Nachfolgeregelung kommuniziert und wie das verbleibende Management die gesteckten Umsatzziele operationalisiert.

    Northern Data positioniert sich weiterhin als Anbieter von Full‑Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing: Mit Tochtergesellschaften wie Taiga Cloud und Ardent Data Centers verfügt die Gruppe über hohe Kapazitäten (rund 250 MW installierte oder bis 2027 geplante Leistung) und Zugang zu modernen GPUs. Kurzfristig ist mit erhöhter Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern zu rechnen: Der positive Umsatzausblick stärkt die operative Story, der Führungswechsel erhöht jedoch das Risikoprofil, bis die Nachfolgefrage geklärt ist. Investor-Relations-Kontakt bleibt Jose Cano.



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    Die Northern Data Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 8,40EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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