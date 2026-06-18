Scout24: Dividende +14%, Aktienrückkäufe und neue Aufsichtsrat-Aktienpflicht
Scout24 hat auf seiner ordentlichen Hauptversammlung in München die Weichen für Aktionäre und Governance gestellt: Vorstand und Aufsichtsrat erhielten breite Zustimmung für sämtliche Vorlagen. Kernpunkt für Anleger ist die Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,50 EUR je Aktie – ein Plus von rund 14 % gegenüber 2024 und die vierte Erhöhung in Folge mit zweistelliger Wachstumsrate. Zudem billigten die Aktionäre die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie den Vergütungsbericht.
Die Gesellschaft passt zugleich die Vergütung des Aufsichtsrats an die gestiegenen Anforderungen infolge des Unternehmenswachstums und verschärfter Governance-Regeln an. Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer Aktienerwerbs- und -haltepflicht: Aufsichtsratsmitglieder müssen innerhalb von vier Jahren Aktien im Wert von 100 % ihrer jährlichen Grundvergütung erwerben und diese während der Amtszeit halten. Scout24 betont, dass die Vergütungsstruktur weiterhin ausschließlich aus festen Bestandteilen besteht und damit dem Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht. Zudem wurde die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien erneuert, um die Strategie der wertsteigernden Kapitalrückführungen fortzusetzen.
Operativ präsentiert sich Scout24 robust: Das Unternehmen meldet weiterhin profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2025, getragen von seinen führenden Subscription-Geschäften im Professional- und Private-Segment sowie daten- und softwarebasierten Lösungen. Vorstandschef Ralf Weitz skizzierte die strategische Weiterentwicklung hin zu einem integrierten Immobilien-Ökosystem und betonte den steigenden Stellenwert von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Finanzvorstand Martin Mildner unterstrich die hohe Cash-Generierung und kündigte an, 2026 rund 455 Mio. EUR an Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzuführen.
Auf der Eigentümerseite meldete der Vermögensverwalter Amundi eine Verringerung seines Stimmrechtsanteils – er fiel laut Stimmrechtsmitteilung Mitte Juni auf etwa 2,45 % (inkl. geliehener Papiere). Marktanalysten bleiben positiv gestimmt: JPMorgan hob jüngst das Kursziel leicht auf 92 EUR und bezeichnete Scout24 als einen Gewinner der Branchenbereinigung, unterstrichen durch das im Mai präsentierte „Agentic OS“ und die KI-Orientierung.
Fazit: Scout24 verbindet Aktionärsfreundliche Maßnahmen (höhere Dividende, Aktienrückkäufe) mit einer verstärkten Governance-Verzahnung und klarer strategischer Ausrichtung auf Technologie und KI. Die Maßnahmen stärken den Alignment-Effekt zwischen Management, Aufsichtsrat und Investoren, während das Unternehmen zugleich Mittel für weiteres Wachstum und Produktinvestment bereitstellt.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 76,10EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
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