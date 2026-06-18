Scout24: Dividende +14%, Aktienrückkäufe und neue Aufsichtsrat-Aktienpflicht

Scout24 hat auf seiner ordentlichen Hauptversammlung in München die Weichen für Aktionäre und Governance gestellt: Vorstand und Aufsichtsrat erhielten breite Zustimmung für sämtliche Vorlagen. Kernpunkt für Anleger ist die Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,50 EUR je Aktie – ein Plus von rund 14 % gegenüber 2024 und die vierte Erhöhung in Folge mit zweistelliger Wachstumsrate. Zudem billigten die Aktionäre die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie den Vergütungsbericht. Die Gesellschaft passt zugleich die Vergütung des Aufsichtsrats an die gestiegenen Anforderungen infolge des Unternehmenswachstums und verschärfter Governance-Regeln an. Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer Aktienerwerbs- und -haltepflicht: Aufsichtsratsmitglieder müssen innerhalb von vier Jahren Aktien im Wert von 100 % ihrer jährlichen Grundvergütung erwerben und diese während der Amtszeit halten. Scout24 betont, dass die Vergütungsstruktur weiterhin ausschließlich aus festen Bestandteilen besteht und damit dem Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht. Zudem wurde die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien erneuert, um die Strategie der wertsteigernden Kapitalrückführungen fortzusetzen.

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