🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scout24: Dividende +14%, Aktienrückkäufe und neue Aufsichtsrat-Aktienpflicht

    Scout24: Dividende +14%, Aktienrückkäufe und neue Aufsichtsrat-Aktienpflicht
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 hat auf seiner ordentlichen Hauptversammlung in München die Weichen für Aktionäre und Governance gestellt: Vorstand und Aufsichtsrat erhielten breite Zustimmung für sämtliche Vorlagen. Kernpunkt für Anleger ist die Anhebung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,50 EUR je Aktie – ein Plus von rund 14 % gegenüber 2024 und die vierte Erhöhung in Folge mit zweistelliger Wachstumsrate. Zudem billigten die Aktionäre die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie den Vergütungsbericht.

    Die Gesellschaft passt zugleich die Vergütung des Aufsichtsrats an die gestiegenen Anforderungen infolge des Unternehmenswachstums und verschärfter Governance-Regeln an. Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer Aktienerwerbs- und -haltepflicht: Aufsichtsratsmitglieder müssen innerhalb von vier Jahren Aktien im Wert von 100 % ihrer jährlichen Grundvergütung erwerben und diese während der Amtszeit halten. Scout24 betont, dass die Vergütungsstruktur weiterhin ausschließlich aus festen Bestandteilen besteht und damit dem Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht. Zudem wurde die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien erneuert, um die Strategie der wertsteigernden Kapitalrückführungen fortzusetzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Scout24!
    Short
    83,63€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    72,23€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 12,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Operativ präsentiert sich Scout24 robust: Das Unternehmen meldet weiterhin profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2025, getragen von seinen führenden Subscription-Geschäften im Professional- und Private-Segment sowie daten- und softwarebasierten Lösungen. Vorstandschef Ralf Weitz skizzierte die strategische Weiterentwicklung hin zu einem integrierten Immobilien-Ökosystem und betonte den steigenden Stellenwert von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Finanzvorstand Martin Mildner unterstrich die hohe Cash-Generierung und kündigte an, 2026 rund 455 Mio. EUR an Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzuführen.

    Auf der Eigentümerseite meldete der Vermögensverwalter Amundi eine Verringerung seines Stimmrechtsanteils – er fiel laut Stimmrechtsmitteilung Mitte Juni auf etwa 2,45 % (inkl. geliehener Papiere). Marktanalysten bleiben positiv gestimmt: JPMorgan hob jüngst das Kursziel leicht auf 92 EUR und bezeichnete Scout24 als einen Gewinner der Branchenbereinigung, unterstrichen durch das im Mai präsentierte „Agentic OS“ und die KI-Orientierung.

    Fazit: Scout24 verbindet Aktionärsfreundliche Maßnahmen (höhere Dividende, Aktienrückkäufe) mit einer verstärkten Governance-Verzahnung und klarer strategischer Ausrichtung auf Technologie und KI. Die Maßnahmen stärken den Alignment-Effekt zwischen Management, Aufsichtsrat und Investoren, während das Unternehmen zugleich Mittel für weiteres Wachstum und Produktinvestment bereitstellt.



    Scout24

    -1,48 %
    +1,47 %
    +4,41 %
    +7,52 %
    -35,03 %
    +28,39 %
    +11,66 %
    +122,14 %
    +155,35 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
    Scout24 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 76,10EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Scout24: Dividende +14%, Aktienrückkäufe und neue Aufsichtsrat-Aktienpflicht Scout24 hat auf seiner ordentlichen Hauptversammlung in München die Weichen für Aktionäre und Governance gestellt: Vorstand und Aufsichtsrat erhielten breite Zustimmung für sämtliche Vorlagen. Kernpunkt für Anleger ist die Anhebung der Dividende für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     