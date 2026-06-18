Euro fährt Achterbahn: Iran‑Deal stützt, Fed‑Härte drückt auf Kurs

Die Einigung, die nach Vermittlerangaben in der Schweiz unterzeichnet werden soll, löste breite Kauflaune bei Investoren aus. Positive deutsche Konjunktur‑Signale, etwa ein unerwarteter Anstieg der ZEW‑Konjunkturerwartungen, unterstützten die Gemeinschaftswährung zusätzlich. Marktkommentare hoben hervor, dass mit fallenden Ölpreisen auch die Inflationserwartungen zurückgingen, was die Aussicht auf eine Verlängerung der geldpolitischen Straffung in den USA dämpfte.

Die Gemeinschaftswährung Euro hat sich in der Berichts‑Woche volatil gezeigt, getrieben von geopolitischen Entspannungen und geldpolitischen Signalen aus den USA. Zu Wochenbeginn profitierte der Kurs von der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges. Die Aussicht auf ein Ende der Kampfhandlungen und sinkende Energiepreise befeuerten die Risikobereitschaft an den Märkten und schwächten den als sicher geltenden US‑Dollar. Der Euro notierte in der Folge zeitweise über 1,16 US‑Dollar; die EZB setzte ihren Referenzkurs mehrfach um rund 1,159 bis 1,160 US‑Dollar.

Die Stimmung drehte sich jedoch mit den geldpolitischen Aussagen der US‑Notenbank: Unter dem neuen Fed‑Vorsitzenden Kevin Warsh entschied das Offenmarktausschuss (FOMC) auf eine Zinspause. Die Bandbreite des US‑Leitzinses blieb bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Gleichzeitig rückte die Fed die Preisstabilität klar in den Vordergrund und revidierte die Inflationsprognosen nach oben. Diese nüchternere, geldpolitisch straffere Ausrichtung stärkte den Dollar und setzte den Euro unter Druck; der Kurs fiel zeitweise auf rund 1,151 US‑Dollar.

Analysten sehen darin ein klares Signal: Solange die Fed eine kompromisslose Haltung zur Inflationsbekämpfung kommuniziert, bleibt die Dollarnachfrage gestützt. Einige Marktbeobachter warnen jedoch, dass ein Ausbleiben einer eindeutigen Bereitschaft zu Zinserhöhungen bei steigender Inflation das Fundament der jüngsten Dollar‑Stärke erschüttern könnte. Branchenkommentare von Helaba und Commerzbank betonen, dass die erhöhte Risikobereitschaft Kapital in wachstumsorientierte Anlagen lenkt, zugleich aber die Fed‑Kommunikation entscheidend bleibt.

Marktteilnehmer bezogen in ihren Reaktionen konkrete Kurse ein: In New York schwankte der Euro zwischen 1,1615 Dollar nach Bekanntwerden des Abkommens und einem Tief bei rund 1,1510 Dollar nach der Fed‑Erklärung. Die EZB veröffentlichte Referenzkurse im Bereich 1,1567 bis 1,1607 Dollar. Commerzbank‑Expertin Thu Lan Nguyen warnte, dass ein Rückzug der Erwartung von US‑Zinserhöhungen das Fundament der Dollar‑Stärke zerstören könne. Langfristig hängt die Entwicklung von Verlauf der Ölpreise, tatsächlichen Inflationsdaten und der kommunikativen Linie der Fed unter Warsh ab. Anleger sollten Szenarien planen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1,151USD auf Forex (18. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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