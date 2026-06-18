Siltronic platziert 10% für 273 Mio. € — Finanzierung für 300‑mm-Ausbau

Formal wird das Grundkapital von 120 Mio. Euro um 12 Mio. Euro auf 132 Mio. Euro erhöht; die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 dividendenberechtigt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister war für den 17. Juni 2026 avisiert; die Zulassung zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist ebenfalls für Mitte Juni vorgesehen, die Aufnahme in den Handel wurde für den 19. Juni geplant und die Lieferung an Investoren für den 22. Juni 2026 angekündigt. Die Gesellschaft vereinbarte eine Sperrfrist (Lock‑up) von 180 Tagen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Siltronic AG hat eine vorgesehene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Das Management nutzte genehmigtes Kapital und gab 3.000.000 neue nennwertlose Namensaktien – rund zehn Prozent des bisherigen Grundkapitals – im Weg eines beschleunigten Bookbuilding unter Ausschluss des Bezugsrechts aus. Der Platzierungspreis lag bei 91,00 Euro je Aktie, wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro erzielt wurde. Ankerinvestor HAL Trust zeichnete sich durch eine bedeutende Order aus, die Transaktion war deutlich überzeichnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siltronic begründet die Kapitalmaßnahme mit dem Ziel, das künftige Wachstum zu unterstützen, die Bilanz zu stärken und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren. Konzernseitig wird der Ausbau des 300‑mm‑Produktportfolios, die Fertigstellung und Hochlauf der neuen 300‑mm‑Fabrik in Singapur sowie die Nutzung struktureller Nachfragetrends – vor allem durch KI, Digitalisierung und Elektromobilität – als Treiber für zukünftiges Wachstum hervorgehoben. CEO Dr. Michael Heckmeier betonte das Vertrauen der Investoren in die strategische Positionierung des Unternehmens.

Deutsche Bank, UBS und J.P. Morgan agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner. In der Mitteilung wird zudem auf regulatorische Beschränkungen bei der Verbreitung und den Verkauf der Aktien in bestimmten Jurisdiktionen hingewiesen; ein öffentliches Angebot in den USA findet nicht statt.

Zeitgleich meldete J.P. Morgan über §40 WpHG, dass J.P. Morgan Securities plc per 11. Juni 2026 einen direkten Stimmrechtsanteil von 3,04 Prozent hält; inklusive Instrumenten ergibt sich ein Anteil von 4,23 Prozent an den 30.000.000 ausgegebenen Stimmrechten.

Bewertung: Die Platzierung stärkt kurzfristig die Kapitalbasis und finanziellen Handlungsspielraum von Siltronic, reduziert aber anteilig die Beteiligungsquote bestehender Aktionäre durch die Bezugsrechtsausnahme. Die starke Investorennachfrage und die Beteiligung eines Ankeraktionärs signalisieren Marktzustimmung zu Strategie und Wachstumsperspektive.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 92,95EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.