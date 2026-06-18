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    5,88% durch Morgan Stanley: PVA TePla bestätigt Wachstumskurs

    5,88% durch Morgan Stanley: PVA TePla bestätigt Wachstumskurs
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla hat in dieser Woche gleich zwei relevante Kapitalmarktmeldungen veröffentlicht: Eine Stimmrechtsmitteilung von Morgan Stanley und die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung. Beide Nachrichten untermauern die Wahrnehmung des Unternehmens als wachstumsorientierten Spezialanbieter in den Hightech-Märkten.

    Am 17. Juni 2026 meldete Morgan Stanley & Co. LLC gemäß § 40 Abs. 1 WpHG eine Schwellenüberschreitung bei den Stimmrechten an PVA TePla (ISIN DE0007461006). Demnach hält Morgan Stanley nun insgesamt 5,88 Prozent der Anteile (Stand: 10. Juni 2026), zusammengesetzt aus 4,22 Prozent zugerechneten Stimmrechten (918.410 Stimmen) sowie 1,66 Prozent über Instrumente. Letztere teilen sich auf in 103.876 Stimmrechte aus jederzeit widerrufbaren Wertpapierleihverträgen (0,48 Prozent) sowie 256.441 Stimmen aus einem Aktien-Swap (1,18 Prozent); ein strukturiertes Produkt für Privatkunden trägt mit 130 Stimmen vernachlässigbar bei. Im Vergleich zur letzten Mitteilung stieg der aggregierte Anteil deutlich von 4,54 auf 5,88 Prozent. Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte beträgt 21.749.988. Morgan Stanley ist mit Sitz in Wilmington, Delaware, als meldepflichtige juristische Person aufgeführt; die Kette von Tochterunternehmen wurde in der Mitteilung dargestellt, eine Beherrschung oder umgekehrte Beherrschung wurde verneint.

    Parallel bestätigte die Hauptversammlung der PVA TePla AG am 16. Juni 2026 den eingeschlagenen Wachstumskurs: Mit 44,8 Prozent des vertretenen Grundkapitals stimmten die Aktionäre den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mehrheitlich zu. CEO Jalin Ketter betonte, dass die Nachfrage nach den Technologien des Unternehmens steige und man „zurück auf dem Wachstumspfad“ sei. PVA TePla verzeichnete für 2025 einen deutlich positiven Verlauf beim Auftragseingang, der sich ins erste Quartal 2026 fortsetzte. 2025 seien gezielte Investitionen in Technologie, Organisation, Vertrieb und Service getätigt worden, die nun die Basis für die nächste Wachstumsphase bilden.

    Strategisch will das Unternehmen insbesondere das Metrologiegeschäft ausbauen und das Technologieportfolio im Bereich Material Solutions erweitern, um Marktchancen in Halbleitern, Energie sowie Luft- und Raumfahrt zu nutzen. Für 2026 prognostiziert PVA TePla einen Umsatz zwischen 255 und 275 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro. Die Gesellschaft, mit Sitz in Wettenberg und rund 1.000 Beschäftigten, ist im S-DAX gelistet; detaillierte Abstimmungsergebnisse werden im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht. Insgesamt signalisieren die Meldungen sowohl externes Interesse großer Finanzakteure als auch das Selbstvertrauen des Managements in die operative Erholung und das Wachstumspotenzial.



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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 45,52EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.




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