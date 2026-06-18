Aixtron: JPMorgan hebt Ziel auf 70€ – Riesenchance trotz China‑Risiko

Die Beurteilung trifft auf ein uneinheitliches Marktumfeld: Medien melden mögliche Lockerungen bei Exportrestriktionen für InP‑Wafer, was Lieferengpässe mindern und die Nachfrage nach Anlagen für Opto- und Leistungshalbleiter stimulieren könnte. Gleichzeitig begrenzen Verschwiegenheitsvereinbarungen (NDA) die öffentliche Transparenz: Große Abnehmer wie II‑VI/Coherent werden zwar als Kunden genannt, offizielle Bestätigungen fehlen aber häufig.

Die US-Investmentbank JPMorgan hat das Kursziel für den Halbleiterausrüster Aixtron von 54,50 auf 70,00 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Analyst Craig McDowell begründet die Anpassung damit, dass die erste Phase des mehrjährigen Wachstumswegs des Anlagenbauers am Markt weitgehend eingepreist sei, während mittelfristige Wachstumstreiber—insbesondere Galliumnitrid (GaN)-Plattformen und Siliziumkarbid (SiC)-Anlagen—noch unterschätzt würden. JPMorgan hob seine Prognosen an und sieht für 2028 einen Umsatz, der etwa 25 Prozent über dem Konsens liegt, sowie ein operatives Ergebnis, das rund 60 Prozent höher ausfallen könnte. Relativ zur Konkurrenz erscheine die Aixtron-Aktie etwa ein Viertel unterbewertet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Erfahrungen aus der Vergangenheit mahnen zur Vorsicht. Eine angekündigte Bestellung von fünfzig Reaktoren an den chinesischen Hersteller San’an mündete in nur einer tatsächlichen Auslieferung, was Zweifel an Spezifikationen und an der operativen Abwicklung nährte. Berichte über versuchte Übernahmen durch Zwischenhändler unterstreichen ergänzend geopolitische und governance‑bezogene Risiken beim China‑Geschäft.

Gegenstimmen und kritische Analysen, etwa von Kerrisdale, bleiben Teil des Diskurses. JPMorgans aktualisierte Guidance für 2026 (Umsatzprognose 530–590 Millionen Euro) übertrifft allerdings einige pessimistische Szenarien; wichtig ist dabei der Hinweis, dass rund 100 Millionen Euro Serviceumsatz separat zu betrachten sind—bereinigt liegt der Midpoint der Guidance über bestimmten Negativannahmen und befeuert die Debatte um realistische Ertragswege.

Für Investoren ergibt sich damit eine gemischte Bilanz: Auf der einen Seite signalisiert die Analystenanhebung erhebliches Aufwärtspotenzial, gestochen durch die Technologie-Migration zu GaN und SiC. Auf der anderen Seite bleiben Unsicherheiten in Auslieferungen, Kundenoffenlegung und geopolitischen Rahmenbedingungen. Bewertungsabschläge gegenüber Peer‑Werten und Timing‑Risiken bei der Skalierung neuer Plattformen sind zu berücksichtigen. Kurzfristig können positive Nachrichtenkurse Nachfrage nach der Aktie auslösen; mittelfristig entscheidet vor allem die erfolgreiche Umsetzung der Technologie‑Roadmap und die Stabilisierung der Lieferketten über nachhaltige Kursgewinne.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 60,10EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

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