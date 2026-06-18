Puma sammelt weiter Kräfte

Kurzfristig ist jedoch auch ein weiterer Rückgang möglich. Im Rahmen der aktuell laufenden Konsolidierung könnte die Aktie in den kommenden Tagen noch einmal in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 25,90 Euro fallen. Idealerweise würde dies in einer geordneten und technisch gesunden Korrekturbewegung erfolgen.

Die derzeitige Seitwärts- und Konsolidierungsphase wird dabei eher als Verschnaufpause gewertet, die den Boden für einen möglichen weiteren Kursanstieg bereiten könnte. Die Einschätzung aus der vorherigen Analyse bleibt daher bestehen: Erst ein Wochenschlusskurs über 30,00 Euro würde ein neues Kaufsignal auslösen. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele bei 33,90 Euro und 35,60 Euro liegen. Darüber hinaus rückt auch der Bereich einer im Januar 2025 entstandenen Kurslücke um 35,39 Euro in den Fokus. Dann könnte die Aktie für ein weiteres Investment auf der Long-Seite interessant werden.

Sollte sich dieses positive Szenario allerdings nicht bestätigen, könnte sich der Ausbruch von Mitte Mai im Nachhinein als Fehlsignal erweisen. In diesem Fall würde sich das Risiko einer stärkeren Korrektur erhöhen, wodurch die Puma-Aktie bis in den Bereich von rund 20,00 Euro zurückfallen könnte.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 30,00 Euro

Kursziele : 33,90, 35,60 und 35,39 Euro

Renditechance via DN1KMB : 150 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Puma SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1KMB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,96 - 4,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23,9856 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 23,9856 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,06 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 35,39 Euro Hebel: 6,68 Kurschance: + 150 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN14HA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,93 - 5,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,7255 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 32,7255 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,06 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,42 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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