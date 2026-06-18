Weiterer Absturz droht

In der Folge geriet die Aktie erneut unter Druck und fiel zurück in die Nähe der Tiefstände aus dem April. Aus technischer Sicht besteht weiterhin die Möglichkeit einer größeren Korrekturbewegung bis in den Bereich von 161,86 US-Dollar. Damit bleiben die Chancen derzeit eher auf der Verkäuferseite.

Auf dem Höhepunkt des Iran-Konflikts erreichte die Chevron-Aktie einen Kurs von 212,76 US-Dollar. Ab Anfang April setzte jedoch eine Gegenbewegung ein, die den Kurs bis Mitte April auf 176,13 US-Dollar zurückfallen ließ. Anschließend erholte sich die Aktie zwar wieder, doch diese Aufwärtsbewegung wurde am vergangenen Wochenende abrupt gestoppt. Auslöser waren Berichte über mögliche Fortschritte bei einer Friedenslösung zwischen den USA und dem Iran.

Als erstes mögliches Kursziel auf der Unterseite gilt der 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 172,97 US-Dollar verläuft. Sollte sich die Lage im Nahen Osten jedoch deutlich verändern und die Chevron-Aktie wieder über 193,00 US-Dollar steigen, könnte das Maihoch bei 198,87 US-Dollar erneut in den Fokus der Anleger rücken.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 176,10 US-Dollar

Kursziele : 172,97 und 161,86 US-Dollar

Renditechance via DN2EAK : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU68QW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,52 - 1,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 160,1203 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 160,1203 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,10 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2EAK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,39 - 1,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 193,262 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 193,262 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,44 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 161,86 US-Dollar Hebel: 11,10 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.